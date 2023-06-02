Пенсия больше 97 тысяч грн: кто в Украине получает сверхвысокие выплаты

По данным ПФУ, в Украине средняя пенсия судьи составляет более 97,7 тыс. грн. И это единственная группа пенсионеров, выплаты которых не ограничены.

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У судей в Украине пенсия в районе 97,7 тысячи грн - ПФУ / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине средняя пенсия для судей составляет немногим более 97,7 тысячи грн ‒ и по факту это единственная группа украинских пенсионеров, выплаты которых не ограничены законодательством. Об этом пишет портал "Обозреватель" со ссылкой на свежий отчет Пенсионного фонда.

Как говорится в документы, всего пенсии (по закону ‒ пожизненная выплата) получают 3639 судьи. Для сравнения, всего в Украине ‒ 10,69 млн пенсионеров. То есть в целом в масштабах ПФУ расходы на пенсии судей незначительные. Однако, это единственная группа украинцев, которая получает особые выплаты.

Дело в том, что, согласно законодательству, все остальные украинцы не могут получать пенсию в размере более 20,9 тысячи грн (десять прожиточных минимумов для пенсионера). В то же время судьи защитили свое право на неограниченный размер выплаты в суде. Также на них не распространяются общие правила назначения пенсий. То есть, им положены пенсии в размере части зарплаты тех судей, которые продолжают работать. Все остальные украинцы получают выплаты по формуле, которая не позволяет получать высокие выплаты.

К слову, по состоянию на июнь 2023 года средняя пенсия в Украине по последним данным составляет 5238 грн. А средний размер пенсии по возрасту (без учета пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых по специальным законам) составляет 5144 грн.

Напомним, как ранее сообщал Главред, часть гражданок Украины может выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Смотрите видео "Рост прожиточного минимума в Украине: на что это повлияет и как изменит пенсии":

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