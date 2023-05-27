В Украине резко повысят часть пенсий: когда именно и кто получит еще 1000 грн

В Украине с 1 июля нынешнего года планируют пересчитать пенсии тем украинцам-пенсионерам, кто не получил прибавку в марте.

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При перерасчете "чистый" размер пенсии (без учета всех надбавок) увеличат на 19,7% / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 июля 2023 года пересчитают пенсии тем пенсионерам, которые не получили прибавку в рамках индексации в марте. Об этом сообщают представители Пенсионного фонда.

По словам, чиновников, при этом индексация в размере около тысячи грн ждет тех пенсионеров, которые на данный момент получают пенсию в размере 5076 грн без учета надбавок.

Кроме того, здесь идет речь о государственных служащих, а также местных чиновников, ученых, народных депутатах, чиновников всех уровней.

Размер прибавки будет для всех индивидуальным. При перерасчете "чистый" размер пенсии (без учета всех надбавок) увеличат на 19,7%. Этот процент специалисты ПФУ получили, добавив половину от прошлогоднего уровня инфляции и половину от среднего за три года роста зарплат.

При этом индексацию прожиточного минимума в 2023 году отменили из-за проблем с бюджетом. Изначально индексация должна была произойти в размере инфляции (то есть составить около 26,6%).

Напомним, как ранее сообщал Главред, часть гражданок Украины может выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Смотрите видео "Рост прожиточного минимума в Украине: на что это повлияет и как изменит пенсии":

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