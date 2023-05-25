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Некоторые украинцы могут на 50% увеличить себе пенсии: кто имеет право

Дмитрий Видоменко
25 мая 2023, 11:06 обновлено 25 мая, 11:09
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Военные пенсионеры, которые вышли на пенсию после 2018-го, могут увеличить свою пенсию почти на 50%. Однако делать это придется через суд, говорят юристы.
Пенсии
Юристы рекомендуют пересчитать пенсию - но только в судебном порядке / коллаж фото УНИАН

В Украине военные пенсионеры, которые вышли на пенсию в период, наступивший после 2018 года, имеют возможность увеличить свою пенсию почти на пятьдесят процентов. Такое объяснение дали юристы "Адвокатского бюро Ивана Хомича", сообщает портал "Обозреватель".

Дело в том, что размер выплат военным пенсионерам определяется, исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 2018 год. Такой показатель прожиточного минимума на 52% ниже нынешнего, но размер выплат при этом не изменился.

Именно поэтому юристы рекомендуют пересчитать пенсию – но строго в судебном порядке (исходя из размера прожиточного минимума на 2020−2023 годы). Именно это и приведет к увеличению размера выплат приблизительно на 50%.

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К примеру, если в 2018 году прожиточный минимум составлял 1762 грн, то в 2023-м – уже 2684 грн. Согласно формуле, если основной размер выплаты военного пенсионера сейчас составляет 13 000 гривен, после перерасчета он может увеличиться до 19 760 гривен.

Такую возможность, говорят юристы, имеют военные пенсионеры, которые вышли на пенсию после 2018 года и проходили службу в:

  • Нацгвардии;
  • Пограничной службе;
  • Службе безопасности Украины;
  • Вооруженных силах Украины;
  • Государственной уголовно-исполнительной службе;
  • Управлении государственной охраны;
  • Государственной службе по чрезвычайным ситуациям;
  • Службе внешней разведки.

Напомним, как ранее сообщал Главред, часть гражданок Украины может выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Смотрите видео "Рост прожиточного минимума в Украине: на что это повлияет и как изменит пенсии":

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