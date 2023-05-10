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В июле украинцам увеличат пенсии: кому повезет

Юлия Куришко
10 мая 2023, 11:14 обновлено 10 мая, 11:21
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Под индексацию подлежат выплаты, которые были назначены до 31 декабря 2022 года.
В июле украинцам увеличат пенсии: кому повезет
В Украине пересчитают пенсии / коллаж Главред: фото: УНИАН

С 1 июля запланирована индексация на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

"От 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с законами Украины "О государственной службе", "о службе в органах местного самоуправления", "о статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности", - об этом в интервью ТСН рассказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Под индексацию подлежат выплаты, назначенные до 31 декабря 2022 года.

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По словам руководителя фонда, во время каждой индексации пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", начиная с марта 2019 года, обязательно сверяется размер пенсий бывших госслужащих с размером пенсии, если бы им была назначена пенсия по этому закону, а не Закону "О государственной службе". И в случае, если размер пенсии, назначенной по общему закону, превысит размер пенсии госслужащего, тогда человека автоматически, без дополнительных посещений органов ПФУ, переводят на общую пенсию.

Смотрите видео о том, кому в 2023 году пересчитают пенсию:

"И очень многие бывшие государственные служащие уже получают пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", – подчеркнул Капинус.

Также глава Пенсионного фонда напомнил, что в течение 2023 года уже провели несколько массовых перерасчетов пенсий. В частности, во время мартовской индексации перечислили пенсионные выплаты 10,5 млн украинских пенсионеров. Кроме того, 1 марта были увеличены размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии-меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня. Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня.

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