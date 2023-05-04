Украинцы могут на 50% поднять себе пенсии: что нужно сделать

В Украине любой работник может увеличить размер своей будущей выплаты. Но для этого ему придется выходить на пенсию позже.

https://glavred.info/economics/ukraincy-mogut-na-50-podnyat-sebe-pensii-chto-nuzhno-sdelat-10467730.html Ссылка скопирована

Пенсионеры, монеты / коллаж фото УНИАН

В Украине любой человек, которые долго и упорно трудится, может сделать больше размер своей будущей пенсионной выплаты. Об этом следует из 29-й статьи закона "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Как говорят эксперты, для того, чтобы достичь вышеуказанного, украинцы вместо 60 лет должны будут выходить на пенсию в 65 лет и 7 месяцев.

Согласно законодательству, если украинец самостоятельно принимает решение выйти на пенсию позже, то его выплату увеличат на определенный процент.

видео дня

На деле это выглядит так:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,75%.

Далее − украинец, который выйдет на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, сможет получить прибавку к пенсии в размере около 50%. К примеру, если по формуле украинец заработал на пенсию в размере 5 тысяч гривен, решил продолжить работать и обратиться за выплатой в 65 лет и 7 месяцев, то его пенсия увеличится заметно .

Нужно лишний раз напомнить, что, по украинским законам пенсия считается так − по формуле среднюю зарплату за три прошлых года (12 157 грн 70 коп) умножат на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и добавят еще один процент.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Вам может быть интересно: