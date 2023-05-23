Большие доплаты: пенсионеры в Украине с 1 июня получат новые выплаты

Так, с 1 июня работающие пенсионеры получат доплаты сразу за три месяца – апрель, май и июнь.

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Пенсии в Украине / pixabay

В Украине весной провели масштабную индексацию пенсий. Пенсионный фонд повысил пенсии отдельным группам пенсионеров.

С 1 июня пенсии будут получать повышенные. Речь идет о выплатах, которые увеличились 1 апреля для тех пенсионеров, которые продолжают работать.

Так, с 1 июня работающие пенсионеры получат доплаты сразу за три месяца – апрель, май и июнь. Суммы повышения будут разными, ведь зависят от стажа, зарплаты и размера пенсии.

видео дня

На сегодня, по данным Минсоцполитики, в Украине продолжают работать 2,7 млн пенсионеров, но получат повышенные пенсии лишь примерно 600 тысяч человек.

Кому повысят пенсии с 1 июня:

пенсионеры, работающие и по состоянию на 1 марта имеют право на перерасчет (получили 24 месяца стажа);

пенсионеры, которым были назначены или перечислены пенсии не менее двух лет назад.

Смотрите видео о том, как будут проводить индексацию пенсий в Украине:

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии-меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня. Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня.

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