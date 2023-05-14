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Новые надбавки к пенсии: 4 миллиона украинцев получат дополнительные выплаты до 500 грн

Мария Тупик
14 мая 2023, 12:26 обновлено 14 мая, 12:29
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По данным Министерства социальной политики Украины, количество получателей пенсий по Украине на 1 января 2023 года составляет 10 687 921 человек.
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Пенсии в Украине / Коллаж Главред, фото УНИАН

Украинским пенсионерам в 2023 году можно ожидать новых надбавок к выплатам. Так, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и больше, продолжат получать доплату к пенсии.

На сегодня действуют программы поддержки пенсионеров с минимальной пенсией. В последние годы государство несколько раз повышало сумму пенсионных выплат, а также ввело доплату к пенсиям по возрасту:

  • пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и больше, продолжат получать доплату к пенсии в размере до 570 гривен;
  • пенсионеры в возрасте 75-80 лет — в размере до 456 гривен;
  • а пенсионеры в возрасте 70-75 лет – в размере до 300 гривен.

"Благодаря этим мерам ориентировочно 4 миллиона пенсионеров получают пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривен", - отметили в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, пишет издание На пенсии.

видео дня

По данным Министерства социальной политики Украины, количество получателей пенсий по Украине на 1 января 2023 года составляет 10 687 921 человек.

Смотрите видео о том, как будут проводить индексацию пенсий в Украине:

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии-меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня. Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня.

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