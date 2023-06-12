Укрзализныця запустила первые женские купе: билет стоит 678 грн

В настоящее время билеты доступны на 30 июня и 1 июля.

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Укрзализныця открывает продажу в женские купе / коллаж: Главред, фото: УЗ, УНИАН

Компания "Укрзализныця" запустила женские купе. Вагон для женщин имеет поезд сообщением Трускавец-Днепр.

"Укрзализныця" запустила женские купе. Поезд 42 "Трускавец-Днепр" на 30 июня имеет один женский вагон", - об этом сообщил в Facebook бывший рабочий уз, блогер Александр Рудоманов. Билеты доступны в приложении.

Женское купе пока что на этом рейсе поезда №42 одно. В настоящее время билеты доступны на 30 июня и 1 июля. Приобрести их к такому купе можно только в мобильном приложении "Укрзализныци". Стоит билет в вагон №8 678 гривен - как и в обычном купейном.

В Укрзализныце появилось женское купе / скриншот: ТСН

В то же время на сайте "УЗ" билеты в женское купе не доступны. Вагона №8 в перечне нет.

Смотрите видео о том, как Укрзализныця вводит женские вагоны:

Напомним, что в Украине готовят запуск пассажирских вагонов с "женскими купе". В Укрзализныце заявили о намерении помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее. Женскими купе смогут воспользоваться женщины, мамы с детьми до 6 лет любого пола и женщины-трансгендеры.

В поезде УЗ военного прогнали в тамбур из-за"дурного запаха". Укрзализныця попала в скандал. В поезде Интерсити сообщением Днепр - Киев пассажиры выгнали в тамбур военного, а проводница "не заметила конфликта".

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