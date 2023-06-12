'Жертв не удается избежать': Гуменюк рассказала о жестоких обстрелах Херсонщины

Количество обстрелов россиян уменьшилась из-за успешной работы украинских военных. Враг днем 9 раз обстрелял населенные пункты и 19 раз ночью.
"Ночью оккупанты активизируются. Они продолжают тот же ночной террор. Однако хотя обстрелов стало меньше, но жертв не удается избежать", - сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона Единственные новости.
Она подчеркнула, что сейчас скопления людей уже меньше и нет такого количества жертв.
"Нам удалось урегулировать ситуацию и донести людям особенности этой работы и необходимость прислушиваться к власти и военным", - добавила Гуменюк.
Смотрите видео о том, почему именно сейчас россияне взорвали Каховскую ГЭС:
Подрыв Каховской ГЭС
6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.
В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).
После подрыва Каховской ГЭС Черное море начало опресняться. Черное море начало опресняться, соленость воды вблизи Одессы ниже нормы почти в три раза.
На Херсонщине спадает вода, но подтоплены еще почти 4 тысячи домов. Подтопленными являются 3,8 тысячи домов в 32 населенных пунктах Правобережья. Еще 14 населенных пунктов подтоплены на временно оккупированной территории региона.
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