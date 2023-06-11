Критическая ситуация: после подрыва Каховской ГЭС Черное море начало опресняться

Вследствие подрыва Каховской ГЭС русскими Черное море начало опресняться, соленость воды вблизи Одессы ниже нормы почти в три раза.
Так, 10 июня специалисты отобрали пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16 ст. Большого Фонтана, сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа в Facebook.
По результатам лабораторных исследований в Новой Дофиновке выявлено превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа общего – в 9 раз. Соленость ниже нормы в 2,7 раза.
На Ланжероне наблюдается превышение железа общего в 5,2 раза. Соленость ниже нормы в 2,9 раза.
На 16 станции Большого Фонтана выявлено превышение зависших веществ в 1,1 раза, железа общего – в 3,4 раза. Соленость ниже нормы в 2,9 раза.
Смотрите видео о том, какие последствия ждут украинцев и весь мир после подрыва Каховской ГЭС:
Подрыв Каховской ГЭС
6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.
В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).
Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.
Физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Колебания от подрыва почувствовали на Буковине в Румынии. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте.
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