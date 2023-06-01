"Старики во власти, РФ в совок тянут": россияне в истерике из-за сроков возвращения на ОИ

Бывший депутат Государственной думы обвинил федерации и другие организации в политических играх из-за запрета для РФ выступать на Олимпиаде.

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Когда РФ могут вернуть на Олимпиаду / Коллаж Главред, фото pixabay, kremlin.ru

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк потребовал вернуть страну-агрессора в международные соревнования и Олимпиаду.

По его словам, "спорт – посол мира". Бывший депутат Государственной думы в лучших традициях кремлевской пропаганды обвинил федерации и другие организации в политических играх.

Россиянин заявил, что бессмысленно создавать в РФ альтернативу Олимпийских игр, ведь во многих видах спорта у спортсменов из РФ якобы не будет достойной конкуренции, что не вызовет интереса у болельщиков.

"Есть надежда, что мы вернемся в международную семью и поедем на Олимпиаду. Будем надеяться и будем готовиться. Нам нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы Олимпиада состоялась с нашим участием. В любом случае спорт – посол мира. Этот лозунг нужно везде писать крупными буквами. И нужно политику убрать от спорта. Это самое главное. Альтернативные ОИ? В хоккее вряд ли. К сожалению, выбор у нас ограничен. Кроме беларусов, есть еще Казахстан. Остальные сборные не такие сильные. Нам не с кем будет играть в альтернативном турнире. Это сложно", – отметил олимпийский чемпион, пишут росСМИ.

А вот россиянам не понравилось заявление Третьяка. Комментаторы на портале sports.ru предложили олимпийскому чемпиону определится с позицией.

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Смотрите видео о том, когда РФ могут допустить до Олимпиады:

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