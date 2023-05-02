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"Эта бабища городит ересть": россияне набросились на МИД из-за заявления о сроках возвращения на ОИ

Мария Тупик
2 мая 2023, 19:35 обновлено 2 мая, 19:35
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МИД РФ выдал истеричное заявление о "двойных стандартах и русофобии" в спорте, рассказав о поддержке возвращения РФ на ОИ
Лавров, Олимпиада
Россия на Олимпиаде / скриншот с youtube

Министерство иностранных дел России в очередной раз обвинило международные федерации в политизации спорта и дискриминации по национальному принципу.

Как говорится в заявлении МИД страны-агрессора, большинство стран мира якобы полностью поддерживают возвращение представителей агрессоров в соревнования.

В министерстве добавили, что от отсутствия российских атлетов на соревнованиях страдают зрители, а в мировом спорте действуют двойные стандарты.

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МИД РФ выдал истеричное заявление о "двойных стандартах и русофобии" в спорте, рассказав о поддержке возвращения РФ на ОИ

"Подавляющее большинство стран – членов международного олимпийского движения поддерживают возвращение нашей страны в мировой спорт и не идут на поводу у группы русофобски настроенных государств, готовых на все, вплоть до шантажа в виде бойкотов спортивных соревнований, в результате которых пострадают как атлеты, так и зрители. Тема спорта также не исключение – она активно применяется в качестве инструмента для внедрения двойных стандартов в отношении нашей страны", – говорится в заявлении МИД.

Вот только россияне разнесли заявление МИД и рассказали, что РФ никто не ждет на мировой арене.

Россия ОИ
МИД РФ Олимпиада
Олимпиада россия
РФ Олимпиада
Олимпиада РФ

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Смотрите видео о том, когда РФ могут допустить до Олимпиады.

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