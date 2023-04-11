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"Перегарчиком запахло": россияне "заклевали" Захарову из-за ее "пьяного" заявления об Олимпиаде

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2023, 18:22 обновлено 11 апреля, 18:39
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Захарова обвинила Запад в попытке "отменить Россию" и "разрушить мировой спорт" решением о недопуске российских спортсменов у ОИ под флагом РФ.
Олимпиада, Захарова
Россияне набросились на Захарову из-за очередного бреда / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

В России бесятся из-за того, что российских спортсменов планируют допускать к международным соревнованиям лишь в том случае, если они выступят против войны в Украине. В РФ говорят, что такими действиями Запад и Международный олимпийский комитет (МОК) пытается "отменить Россию". Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает "Спорт-Экспресс".

То, что российские спортсмены должны выступать в нейтральном статусе, Захарова называет "политикой по разрушению мирового спорта". Она даже заговорила о фашизме и обвинила в этом западные страны.

"Это, к сожалению, элемент общей политики по разрушению мирового спорта. Это начиналось как недобросовестная конкуренция, сейчас это уже переходит в разряд безумной русофобии, попытки отменить Россию. Как они говорят, сделать решительный шаг к уничтожению нас в культурном, информационном, политическом пространстве. Что это как не попытка окончательно решить российский вопрос? Я понимаю, что они очень нервно реагируют на это, потому что это прямая аналогия с фашизмом", – сказала Захарова.

видео дня

В Сети уже отреагировали на это заявление и высмеяли Захарову. В комментариях пользователи четко объяснили, что во всем виновата Россия и Путин.

  • "Захарова - это элемент политики по разрушению России",
  • "Эх, Машка-Машка, еще не пятница, а ты уже того",
  • "Это не фашизм. Это Машка шьет всем "фашизм" в своем угаре",
  • "Да уж, интересно, Сколько можно терпеть этот цирк у власти",
  • "Маше с политикой что-то сложно, а она еще в идеологию полезла",
  • "Перегарчиком запахло",
  • "Эх, Маша, лицемерная ты наша",
  • "Она, походу, не просыхает. Надеюсь в Гааге ее вылечат".

  • Россияне набросили на Захарову из-за её бреда
    Россияне набросили на Захарову из-за её бреда скриншот
  • Россияне набросили на Захарову из-за её бреда
    Россияне набросили на Захарову из-за её бреда скриншот
  • Россияне набросили на Захарову из-за её бреда
    Россияне набросили на Захарову из-за её бреда скриншот
  • Россияне набросили на Захарову из-за её бреда
    Россияне набросили на Захарову из-за её бреда скриншот
  • Россияне набросили на Захарову из-за её бреда
    Россияне набросили на Захарову из-за её бреда скриншот

Допуск РФ к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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