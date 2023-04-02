Спортсмен вышел на пьедестал получать золотую медаль с украинским флагом на плечах, но его попросили снять флаг.

Украинского боксера заставили снять флаг во время награждения в Литве/ Федерация бокса Украины, скрин

Украинский боксер полусреднего веса Даниил Заморило завоевал золотую медаль на 27-м Международном турнире по боксу класса "А" имени Альгирдаса Шокикаса в Литве. Получать награду он вышел с флагом Украины на плечах, однако долго простоять с национальным флагом на пьедестале он не смог.

Уже через несколько секунд после того, как спортсмен поднялся на пьедестал, к нему подошли представители организаторов, которые попросили его снять украинский флаг. Об этом сообщает Luckypunch.net, обнародовав соответствующее видео.

21-летний представитель Львовщины, который является воспитанником специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2, одержал победу над представителем Казахстана султаном Муссиновым. На соревнованиях он контролировал бой на протяжении всех трех раундов и уверенно стал победителем по решению судей.

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Украинского боксера Дмитрия Заморило заставили снять флаг во время награждения в Литве/ скрин

Федерация бокса Украины сообщает, что во время этих соревнований золотые медали завоевали шестеро украинских боксеров. Также двое украинских спортсменов завоевали серебряные медали и пятеро – бронзовые.

Раньше МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиям. Украина не планирует допускать украинских спортсменов к Олимпийским играм-2024 в Париже, если там будут участвовать российские спортсмены. Международный олимпийский комитет раскритиковал такое решение Украины и заявил, что это только навредит украинскому спорту и спортсменам.

Напомним, польские власти готова позволить российским спортсменам выступать на местных турнирах, несмотря на то, что страна-агрессор Россия развязала кровавую войну против Украины, заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. Однако это может произойти лишь в случае, если российские и белорусские спортсмены выполнят одно условие – подпишут декларацию о "не поддержке войны".

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