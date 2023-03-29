"Что за пьяный бред, Маня": россияне набросились на очумелое заявление Захаровой об участии РФ в ОИ

Захарова очумела и обвинила западные страны во всех преступлениях, которые как раз и совершает РФ.

Россия, Олимпиада, Мария Захарова / pixabay, t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова закатила настоящий скандал после того, как Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать спортсменов из РФ в командных соревнованиях на международные турниры.

МОК рекомендует отстранить всех российских и белорусских атлетов, которые имеют отношения к армии и силовым структурам страны-агрессора.

Захарова очумела и обвинила западные страны во всех преступлениях, которые как раз и совершает РФ.

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Слова Захаровой передают росСМИ. Она в традиционный раз повторила кремлевские штампы о политизации спорта, рассказав о ксенофобии, ненависти, национализме и экспериментах над человечностью.

"Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике, но не практике маргинальных групп, которые находятся вне закона, вне морали и изгнаны из общества, а то, что исповедуют организации и структуры, являющиеся флагманами общественной международной жизни. Это не про медали история, это про эксперименты над нашей человечностью, это эксперименты над сутью человека", – сказала Захарова.

Россияне отреагировали на странное заявление Марии Захаровой.

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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