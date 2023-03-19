"Останемся в одном месте": россияне набросились на свою спортсменку за дерзкие слова об участии в ОИ

Как считает 44-летняя депутатка от "Единой России", Олимпийские игры будут неполноценными, если пройдут без россиян.

Светлана Хоркина / pixabay, m.24.ru

Двукратная олимпийская чемпионка из России по спортивной гимнастике Светлана Хоркина заявила, что даже в том случае, если российских гимнастов не допустят к Олимпиаде-2024 в Париже, ее страна "все равно останется в топе" этого вида спорта.

Как считает 44-летняя депутатка от "Единой России", Олимпийские игры будут неполноценными, если пройдут без россиян.

"Спортивная гимнастика в России была, есть и будет развиваться. Потому что это базовый вид спорта. Как ни крути, я все равно буду считать, что наши женская и мужская команды – действующие олимпийские чемпионы, – сказала Хоркина в эфире росТВ.

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Однако у россиян такое заявление вызвало бурю гнева.

"Даже если Олимпиада? 2024 пройдет без нас, мы остаемся в топе. Света все правильно сказала, только одну букву перепутала. Вместо Т должна быть Ж", - пишут россияне.

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ.

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