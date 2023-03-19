УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Останемся в одном месте": россияне набросились на свою спортсменку за дерзкие слова об участии в ОИ

19 марта 2023, 18:55
Как считает 44-летняя депутатка от "Единой России", Олимпийские игры будут неполноценными, если пройдут без россиян.
Светлана Хоркина
Светлана Хоркина / pixabay, m.24.ru

Двукратная олимпийская чемпионка из России по спортивной гимнастике Светлана Хоркина заявила, что даже в том случае, если российских гимнастов не допустят к Олимпиаде-2024 в Париже, ее страна "все равно останется в топе" этого вида спорта.

Как считает 44-летняя депутатка от "Единой России", Олимпийские игры будут неполноценными, если пройдут без россиян.

"Спортивная гимнастика в России была, есть и будет развиваться. Потому что это базовый вид спорта. Как ни крути, я все равно буду считать, что наши женская и мужская команды – действующие олимпийские чемпионы, – сказала Хоркина в эфире росТВ.

видео дня

Однако у россиян такое заявление вызвало бурю гнева.

"Даже если Олимпиада? 2024 пройдет без нас, мы остаемся в топе. Света все правильно сказала, только одну букву перепутала. Вместо Т должна быть Ж", - пишут россияне.

олимпиада
олимпиада
олимпиада

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ.

Читайте также:

война в Украине Олимпиада- 2022 война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:55

"Останемся в одном месте": россияне набросились на свою спортсменку за дерзкие слова об участии в ОИ

18:47

Приведут ли колоссальные человеческие потери оккупантов к беспорядкам в РФ: эксперт удивил прогнозомВидео

18:33

Принц Уильям и Кейт Миддлтон называют друг друга в интимной обстановке дурацкими прозвищамиВидео

18:06

Армия РФ является второй по силе: Вятрович дал неожиданное объяснение

17:35

"Не смог начать в 2014": Путин сделал новое заявление о войне и пригрозил УкраинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:23

Топлес и в жемчугах: Наталка Денисенко жадно сжимала голую грудь на дерзких фото

17:11

Когда можно отказаться от вручения повестки в военкомат: юрист назвал условие

16:47

Долой все слухи: вот как выглядит Анастасия Заворотнюк сейчасВидео

16:05

Хромал и выглядел слабым: Путин вызвал новые подозрения по поводу своего здоровья

Реклама
16:00

В РФ закатили истерику из-за заявления ФРГ о готовности арестовать Путина и пригрозили танкамиВидео

15:56

Звезда "Форсажа" и "Хоббита" записал на видео духоподъемное обращение к украинцамВидео

15:44

Россияне тактически провалили операцию по захвату Бахмута - ЧереватыйВидео

15:29

Черный хлеб vs белый хлеб: какой продукт может продлить вашу жизньВидео

15:03

Японцы не едят молочные продукты и живут дольше всех: в чем секрет

14:53

Грустный праздник для короля: Чарльз III трогательно поздравил Елизавету II с Днем материВидео

14:53

"Должна огорчить врунов": Пугачева высказалась по поводу концерта Меладзе

14:49

Украина выпала из топ-повестки в США: эксперт объяснил "зраду"

14:29

ЕС трудно в поставлять боеприпасы ВСУ из-за нехватки взрывчатки - Financial TImesВидео

14:19

Колоссально давят: в ВСУ рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом всего за один деньВидео

14:05

Украину до конца марта накроют снегопады: синоптики назвали датыВидео

Реклама
13:33

В ООН снова платят денежную помощь украинцам: в правительстве пояснили, как оформить

13:13

С 1 апреля украинцев ждет неприятный "сюрприз": тарифы на воду и электроэнергию хотят изменитьВидео

13:09

"Это вообще смешно": Полякова откровенно рассказала, почему не видит в Кароль конкуренткуВидео

13:03

Германия арестует Путина, если его нога ступит на территорию страны - министр юстиции ФРГВидео

13:00

"Россияне снова курят": в Каховке прогремело много взрывов, все окутано дымомВидео

12:46

3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметыВидео

12:39

Провела обряд на гибель Путина: Злата Огневич "превратилась" в шаманкуВидео

12:33

"Их планы проваливаются": у Зеленского сообщили хорошие новости по БахмутуВидео

12:32

Делали и подделывали: что на самом деле было в банках с берёзовым соком в СССР

12:02

Политтехнолог пояснил, потерял ли окончательно Кадыров доверие ПутинаВидео

12:01

Гости съедят и попросят еще: безумный салат "Селедочка в шубке" по-новому рецептуВидео

11:34

Больше не один дома: Маколей Калкин стал отцом во второй разВидео

11:26

Все планы Москвы о вторжении строились на пропагандистах: Вятрович рассказал, как РФ села в лужуВидео

10:52

Мишина жестко ответила хейтерам, обвинившим ее в нездоровом похуданииВидео

10:35

Шкарлет сделал ошибку в заявлении об отставке с должности министра образования и наукиВидео

10:00

Новые жесткие правила: юрист объяснил, кто из военнобязаных мужчин может выезжать за границуВидео

09:58

Ордер на арест Путина и провал китайской дипломатиимнение

09:28

Россияне врут о захвате 70% Бахмута - ISWВидео

09:01

Кто по закону из мобилизованных в ВСУ может служить по месту жительства: объяснение юристаВидео

08:59

В РФ не скрывают, что это "люди иного сорта": Тизенгаузен назвал 2 региона, где ненавидят ПутинаВидео

Реклама
08:12

НАТО намерено направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией – PoliticoВидео

07:26

Прилетел на вертолете, катался на машине: в Кремле выдали хохму о визите Путина в УкраинуВидео

06:38

Блогерство бойцов во время войны: польза или вред?мнение

05:30

"Диктаторы хорошо не заканчивают": политик из США спрогнозировал конец для ПутинаВидео

04:40

Историк назвал политика России, который согласился бы освободить народы от господства МосквыВидео

03:40

Наденут наручники: юрист из РФ раскрыл сценарий ареста Путина

03:05

"Хотят, чтобы все жили в дерьме": историк назвал причину ненависти россиян к украинцамВидео

02:18

Можно ли дарить гортензии девушке и какие любовные неприятности сулит синий цветок

00:51

Зачем 19 марта нужно обязательно мыть полы в доме "уникальной" водой: приметы и что нельзя делатьВидео

00:12

"Демонстрация бессилия": Вятрович оценил вероятность переворота в РФ после освобождения КрымаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять