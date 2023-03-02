Надо "мировое соглашение с Украиной": в РФ устроили истерику и назвали условие участия в Олимпиаде

Журова заявила, что сегодня не стоит отказываться россиянам от возможности участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Светлана Журова / скриншот, pixabay

В Россие продолжается настоящий скандал из-за запрета спортсменам страны-агрессора выступать на Олимпиаде.

Так Олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова выразил уверенность в том, что Россия будет полностью восстановлена в международных соревнованиях. Вот только уточнила, что россиянам дадут допуск только после окончания войны в Украине.

При этом депутатка Госдумы заявила о некоем мирном соглашении с нашей страной, после чего спортсмены из РФ смогут выступать с национальными флагом и гимном, пишет издание "Спорт день за днем".

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Она также назвала абсурдными и бессмысленными попытки бойкотировать турниры, на которые допускаются представители страны-террориста. Также она отметила, что на сегодня не стоит отказываться от возможности участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

"Думаю, что кулуарно все ведут переговоры и ждут. Как только будет подписано мировое соглашение с Украиной, я уверена, что нам сразу вернут и флаг, и гимн. Так что смысл нам гипотетически обсуждать какие-то решения... Вот их бойкоты мы можем обсуждать, потому что это выглядит абсурдно и бессмысленно. Нам надо немного успокоиться на этот счет", – сказала Журова.

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ.

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