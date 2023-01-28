"После разгрома Украины": в РФ очумели и назвали сроки, когда допустят россиян к Олимпиаде

По мнению 76-летнего россиянина, именно успехи на фронте якобы подтолкнут мировое сообщество к снятию всех ограничений с РФ.

Олимпиада, Россия / pixabay

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о возможном допуске россиян к международным соревнованиям и участие в Олимпиаде.

Знаменитый биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление главы МОК и связал сроки возвращения российских спортсменов к соревнованиям с успехами в войне в Украине.

По мнению 76-летнего россиянина, именно успехи на фронте якобы подтолкнут мировое сообщество к снятию всех ограничений с РФ.

"В зависимости от того, как будет продвигаться "СВО" (война в Украине - ред.). Чем быстрее будем наступать, тем быстрее все решится. Томас Бах начинает сдаваться. Он столько критики получил отовсюду. Если бы мы были спонсорами МОК, нам было бы легче разговаривать. Там же американцы, и они правят балом", – сказал Тихонов в интервью Sport24.

Такое заявление Тихонова вызвало бурную эмоцию у российских болельщиков, которые считают, что эскалация в войне ни к чему не положительному не приведет.

"Чем быстрее вы свалите, тем быстрее будет решаться этот вопрос", "Тихонов постепенно становится всё более и более невменяемым. Он думает, что мировую общественность удастся запугать блицкригом? Чем более сильное будет наступление, тем меньше будет шансов у российских спортсменов попасть хоть на какие-то международные соревнования", "Да, просто бегом "допустят" россиян после разгрома Украины", - отмечают любители спорта из РФ.

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