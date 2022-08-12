"Нас не вернут, забудьте!": российский призер Олимпиады устроил истерику из-за войны в Украине

Российские спортсмены / РИА Новости, соцсети

Бывший спортсмен и серебряный призер Олимпиады-80 в прыжках с шестом Константин Волков выразил уверенность в том, что Россию не вернут в международные соревнования в ближайшее время.

В интервью Спорт-Экспресс он назвал беспределом отстранение спортсменов из страны-агрессора, признав при этом коллективную ответственность за войну в Украине.

По его словам, России нужно выходить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций, чтобы участвовать на турнирах, куда могут пригласить спортсменов из РФ.

''Где мы выступали в 30-е годы? Какие-то рабочие спартакиады были. Но потом победили в войне и зашли в Международный олимпийский комитет и международные федерации уже на своих условиях. Никто не смел нас трогать. Но сейчас мы в полной дискриминации: спортсменов убирают по национальному признаку, дисквалифицируют по принципу коллективной ответственности. Что творится-то? И никому до этого дела нет. Нас не вернут, забудьте! И нам же еще предлагают тихо сидеть и смотреть за этим беспределом", – сказал Волков.

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