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"Позорище и унижение": россияне в ужасе от нового решения МОК по участию в Олимпиаде

28 марта 2023, 19:54
Россияне паникуют из-за решения МОК об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде и международных соревнованиях.
Олимпиада, Россия на Олимпиаде 2024
Россия на Олимпиаде 2024 / pixabay

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах.

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Он огласил критерии допуска спортсменом из РФ и РБ, напомнив о кровопролитной войне, которую Россия при поддержке Беларуси развязала против Украины:

  • Спортсмены, которые поддерживают войну, не имеют права соревноваться.
  • Спортсмены, которые имеют отношения к военным или государственным службам безопасности, не могут быть допущены к турнирам.
  • Нейтральные атлеты, которые будут допущены к соревнованиям, должны соответствовать антидопинговым правилам.

"Никакие международные турниры не должны проходить на территории России и Беларуси. Флаги, гимны и другая национальная символика не может демонстрироваться", – подчеркнул Бах.

Он добавил, что данные рекомендации не касаются участия россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов. Решение этого вопроса будет обсуждаться позже.

В России уже начали скандалить, что при таких условиях спортсменам нечего делать на Олимпиаде и мол никто не поедет.

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Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ.

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