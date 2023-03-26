"Что водка творит, достал этот клоун": россияне в истерике от Медведева и устроили скандал из-за ОИ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал резкое заявление о санкциях в спорте из-за войны, которую развязал диктатор Владимир Путин и российская армия в Украине.
Медведев вдруг заявил, что российский спорт надо переводить в Азию, ведь против российских спортсменов введены санкции и им запрещено выступать на международных соревнования. Это касается и Олимпийских игр.
Бывший президент страны-агрессора РФ уверен, что там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить. По словам Медведева, если это выгодно для атлетов из России, то он не видит в этом никаких проблем.
"Если что, вернемся потом или там останемся. Китай, в конце концов – один Китай достойный соперник вообще по всем видам спорта. Они еще в хоккей играют так себе, но, уверен, скоро будут играть весьма и весьма хорошо", – цитирует зампреда Совбеза r-sport.
Вот только у россиян такое заявление Медведева вызвало настоящий скандал и истерику.
"Похоже, любой президент России обречен стать в итоге посмешищем", "Вот что водка внутривенно творит с людьми", - пишут юзеры.
Также в комментариях Медведева называют "тупым клоуном", речи которого раздражают.
Допуск РФ до Олимпиады
25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.
При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ.
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