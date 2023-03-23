Президент МОК опозорился скандальным высказыванием о войне в Украине и участии РФ в Олимпиаде

Выступая на политическом форуме в немецком Эссене Бах заявил, что якобы против тотальной изоляции спортсменов из страны-агрессора.

Томас Бах, российские спортсмены / IOC, Комерсантъ

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сделал скандальное заявление. Он заявил, что его организация находится в сложной ситуации из-за намерения допустить Россию к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Выступая на политическом форуме в немецком Эссене Бах заявил, что якобы против тотальной изоляции спортсменов из страны-агрессора, но признал, что не может не учитывать позицию Украины.

''Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что политика правит миром. Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это. Украина хочет, и это прямая цитата, "полной изоляции всех россиян". Мы стоим перед дилеммой. Мы сочувствуем, страдаем и понимаем украинский народ и спортсменов. С другой стороны, мы как глобальная организация несем ответственность за права человека и Олимпийскую хартию. Они не допускают такой тотальной изоляции людей с определенным паспортом", – сказал Бах, информирует Reuters.

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Россияне закатили истерику из-за слов Баха и отметили, что спортсменов на ОИ не допустят.

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ.

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