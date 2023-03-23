УкрРус
  1. Главная
  3. Спорт

Президент МОК опозорился скандальным высказыванием о войне в Украине и участии РФ в Олимпиаде

23 марта 2023, 18:26
Выступая на политическом форуме в немецком Эссене Бах заявил, что якобы против тотальной изоляции спортсменов из страны-агрессора.
Томас Бах, российские спортсмены
Томас Бах, российские спортсмены / IOC, Комерсантъ

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сделал скандальное заявление. Он заявил, что его организация находится в сложной ситуации из-за намерения допустить Россию к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Выступая на политическом форуме в немецком Эссене Бах заявил, что якобы против тотальной изоляции спортсменов из страны-агрессора, но признал, что не может не учитывать позицию Украины.

''Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что политика правит миром. Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это. Украина хочет, и это прямая цитата, "полной изоляции всех россиян". Мы стоим перед дилеммой. Мы сочувствуем, страдаем и понимаем украинский народ и спортсменов. С другой стороны, мы как глобальная организация несем ответственность за права человека и Олимпийскую хартию. Они не допускают такой тотальной изоляции людей с определенным паспортом", – сказал Бах, информирует Reuters.

видео дня

Россияне закатили истерику из-за слов Баха и отметили, что спортсменов на ОИ не допустят.

олимпиада
олимпиада
олимпиада

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ.

Читайте также:

война в Украине Олимпийские игры Томас Бах новости спорта Олимпиада-2024
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:31

Российские оккупанты вышли из Новой Каховки - Генштаб

18:26

Президент МОК опозорился скандальным высказыванием о войне в Украине и участии РФ в ОлимпиадеВидео

18:12

"Мам, извини за это": 18-летний курсант написал родным предсмертное сообщение перед самоубийством

18:08

Почти год считался пропавшим без вести: в Буче попрощались с 30-летним воином, погибшим на ХерсонщинеВидео

18:05

"Описать словами это невозможно": невероятная история сапера ВСУ, потерявшего зрения от взрываФотоВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:05

Не каша, а деликатес: что добавить в гречку для вкуса

18:01

Lida Lee в окровавленной блузке поделилась ужасной историей: "С головами у людей все не ок"

17:18

ВСУ устроили большие проблемы россиянам: американский советник Залужного назвал потери оккупантовВидео

17:05

Ломаченко поддакнул нытью поклонников УПЦ МП по поводу жесткости президента ЗеленскогоВидео

Реклама
17:05

Как отбелить тюль от серости и желтизны: 5 способов с необычайным эффектом

16:51

"Били тех, кто за Украину": депортированный мальчик об издевательствах оккупантов над украинскими детьмиВидео

16:44

Фортуна наградила неслыханным счастьем и необычайным везением: женские имена со сказочной судьбойВидео

16:10

"Кооператив "Судорога": Максим Галкин жестко затроллил Долину, Лепса и БабкинуВидео

16:07

Не только вкус подчеркнуть: зачем добавляют лимон в рыбу

16:06

"Решения не самые удачные": в Венгрии нагло придумали отмазку, чтобы не арестовывать ПутинаВидео

15:59

Украину накроет снежный шторм и ураган: синоптик назвала даты двух грозных днейВидео

15:53

Воронеж, Москва, Краснодар: Лорак решила подзаработать с концертами в РоссииВидео

15:46

24 марта можно привлечь большие деньги одним способом: приметы и запреты дняВидео

15:38

Я запойная: Милявская сделала признание о себе и рассказала, сколько спустила в казиноВидео

15:32

Как правильно приготовить котлеты-полуфабрикаты: будут такими, как домашниеВидео

Реклама
15:25

Украина получила первые 4 истребителя МИГ-29Видео

15:22

У "вагнеровцев" большие проблемы: Пригожин собрался бежать из Украины в Афганистан - BloombergВидео

15:19

Ловкость рук и никакого мошенничества: что нужно для хорошего урожая кабачков

15:11

Российский актер рассекретил музыкальную группу из РФ, которая донатит для УкраиныВидео

14:56

"Брак по расчету, где РФ – младший партнер": Блинкен раскритиковал отношения России и КитаяВидео

14:52

Вкуснее в 10 раз: вымочите сельдь в секретном ингредиенте и удивите гостей бомбической закускойВидео

14:43

Не только просто, но и дешево: очень вкусный рецепт закуски Сюрприз цыпленка на Пасху 2023Видео

14:25

Мир наизнанку: Дмитрий Комаров станет шахтером на изумрудном руднике Колумбии

14:25

Передали все, что могли: президент Чехии загрустил насчет военной помощи для УкраиныВидео

14:21

В Киево-Печерской лавре заявили, что монахи оттуда не будут выселятьсяВидео

14:17

"Успеха и так не было": в России объяснили провал гастрольного тура запроданки ПовалийВидео

14:07

Павел Зибров эксклюзивно в ЖВЛ рассказал, почему дочь отменила свадьбу с бизнесменомВидео

14:01

Зеленский прибыл в Херсонскую область: провел совещание и наградил воинов ВСУВидео

13:41

Адвокат спрогнозировал, как ордер на арест Путина повлияет на военную помощь от Запада УкраинеВидео

13:22

"Ударим ракетами по Бундестагу и Офису Шольца": в РФ разразились угрозами ГерманииВидео

13:19

Что нельзя делать с вещами умершего человека, чтобы не сохранить энергию смерти

13:03

Китай "забыл" два главных пункта: Загородний объяснил, что не так с "мирным планом" ПекинаВидео

12:48

Фаворитку Евровидения-2023 Loreen обвинили в плагиате хита у украинской певицыВидео

12:37

"Мы сами ушли": депутат Госдумы назвал достижением России побег оккупантов из ХерсонаВидео

12:10

Как применять оливковое масло: шесть умных способовВидео

Реклама
11:55

Был надежным и мужественным: в боях под Бахмутом погиб младший сержант из Харьковской области

11:45

Войска РФ продвинулись на Луганщине и попытаются захватить Купянск – разведка БританииВидео

11:41

Звезда "Москва слезам не верит" бессильно "плюнула желчью" в сторону ЗеленскогоВидео

11:35

Россия может вести войну максимум до конца 2024 года – ГУРВидео

11:17

Гороскоп на завтра 24 марта 2023: Овну – большие проблемы, Рыбам - кризисВидео

10:57

Можно ли дарить, отдавать или выбрасывать цветок женское счастье: что говорят приметы

10:50

Медведеву приснилось, что "Украина – часть РФ": он абсурдно объяснил причину вторженияВидео

10:45

Доллар будет уже не по 40: эксперт пояснил, что случится с курсом американской валюты в апрелеВидео

10:29

Россия может "подарить" свои земли Китаю: эксперт назвал фишку аренды территорий ПекинуВидео

10:17

Лорак третья: как выглядит рейтинг звезд-предателей УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять