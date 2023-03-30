Есть одно условие: Польша соглашается допустить российских спортсменов к своим соревнованиям

Российские спортсмены будут допущены лишь в том случае, если они подпишут декларацию о "не поддержке войны".

Польша может дать доступ российским спортсменам к участию в соревнованиях / Коллаж фото Википедия

Польские власти готовы разрешить российским спортсменам выступать на местных турнирах, несмотря на то, что страна-агрессор Россия развязала кровавую войну против Украины. Об этом заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, сообщает Зеркало недели.

Однако это может произойти лишь в случае, есть российские и белорусские спортсмены выполнят одно условие - подпишут декларацию о "не поддержке войны".

"Мы пригласим россиян и белорусов, которые подпишут декларацию о не поддержке войны, об их оппозиции к военным преступлениям, в совершении которых Международный уголовный суд в Гааге обвиняет Владимира Путина ... Это было наше жесткое условие. Мы пригласим тех, кто выполнит условия и подпишет декларацию", — сказал Бортничук.

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Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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