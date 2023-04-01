УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Не власти должны решать": МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиям

1 апреля 2023, 23:52
В Украине заявили, что не пустят украинских спортсменов на Олимпиаду, если там будут соревноваться российские спортсмены.
'Не власти должны решать': МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиям
МОК раскритиковал решение Украины о недопуске спортсменов / УНИАН

Украина не планирует допускать украинских спортсменов к Олимпийским играм-2024 в Париже, если там будут участвовать российские спортсмены. Международный олимпийский комитет раскритиковал такое решение Украины и заявил, что это только навредит украинскому спорту и спортсменам. Об этом сообщает usnews.

Следует отметить, что подобное заявление Украина сделала после рекомендаций МОК о постепенном возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям как нейтральных атлетов.

"В случае реализации такое решение только навредит украинскому сообществу спортсменов и отнюдь не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую МОК так яростно осуждает ... МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-то международных соревнованиях", - говорится в сообщении.

видео дня

Допуск РФ к Олимпиаде

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Другие новости:

Олимпийские игры Олимпиада-2024
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:52

"Не власти должны решать": МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиям

23:35

"Китай не даст разрешения": Данилов заверил, что Россия не будет размещать ядерное оружие в БеларусиВидео

23:01

"Ни один не избежит ответственности": Зеленский ввел санкции против 650 человекВидео

22:27

Паша "Мерседес" засветил шарф дорогущего бренда и часы за полтора миллионаВидео

22:13

Кулик рассказал, может ли Турция повлиять на российского диктатора ПутинаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:45

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

21:15

"Точечные удары будут еще не один раз": майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках россиянВидео

20:49

В стране-агрессоре России еще один певец стал иноагентом

20:45

Мера пресечения избрана: митрополита Павла отправили под домашний арестВидео

Реклама
20:13

Полякова призналась, что "заказала" Ани ЛоракВидео

19:38

Власти Украины пообещали МВФ поднять тарифы на газ и свет для населенияВидео

19:20

Вова Путин, ты сам спустил свою жизнь в канализациюмнение

18:56

В боях за Украину погиб еще один молодой украинский актер

18:51

"Это ужасно. Такая судьба": звезда "Крепостной" призналась, как живет в разлуке с мужем-бойцом ВСУВидео

18:43

Как убрать запах готовки в квартире: 3 способа моментальной борьбы с ароматом еды

18:43

"Опух и едва выталкивал звуки изо рта": Путин готовится к смерти Кадырова - российский оппозиционер

18:28

Воевал с 2014 года: в тяжелых боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец "Моджахед"Видео

18:05

"Вагнеровец"-зэк вернулся с войны в Украине и убил пенсионерку – СМИ

17:33

"Ребенок - это новая история": Каменских откровенно заговорила о материнстве

16:45

Пускал воздух: Басков рассказал, как опозорился во время концерта с Монсеррат КабальеВидео

Реклама
16:45

Избирали меру пресечения: пропутинскому митрополиту Павлу в суде резко стало плохоВидео

16:16

Из-за тяжелой болезни умер известный украинский актер

15:46

Гороскоп Таро на неделю 3-9 апреля: Козерогам – горе, Девам - праздникВидео

15:30

"Ежедневный ритуал сейчас": Каменских показала фото из больницыВидео

15:29

"Флаги российские везде, люди рады": СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса"Видео

15:01

Собачий холод и дождь в придачу: первая неделя апреля погодой не порадуетВидео

14:48

"У него были золотые руки": в боях на Донбассе погиб Владимир Березюк из Хмельницкой области

14:44

Украина за деньги ЕС и США получит 100 новых БТР Rosomak - польский премьерВидео

14:10

1600-летний меч для защиты от злых духов: археологи обнаружили невероятный артефакт

14:06

Повышение тарифа на воду в апреле: сколько придется платить украинцамВидео

13:29

Как в Париже: стоимость лука в Украине достигла нездравой отметки, что будет дальшеВидео

13:10

У части украинцев появилась возможность через Сеть увеличить пенсию: как это сделатьВидео

12:49

Не только красивы, но и полезны для здоровья: в чем сила цветов одуванчика

12:39

Официально: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодексаФото

12:26

Девушка сделала предложение бойцу под капельницей: в реанимации Днепра состоялась свадьбаВидео

12:02

Эксперт спрогнозировал, что может Китай во время войны требовать от УкраиныВидео

11:49

Гороскоп на завтра 2 апреля 2023: Рыбам – неожиданные гости, Близнецам – хорошая новостьВидео

11:46

План оккупации Донбасса провалился: британская разведка рассказала, как облажался ГерасимовВидео

11:34

Враг не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку - МинобороныВидео

11:08

"Ей далеко до интеллекта Галкина": Вайкуле ярко заткнула СкабеевуВидео

Реклама
11:00

В боях за Бахмут погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

10:19

Выполняли целых 3 функции: почему раньше ставни были на каждом окне

10:12

Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

10:08

Ноги похожи на спички, теряет вес: Путин находится под действием сильных наркотиков - СоловейВидео

10:00

СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу Лебедю и обыскивает Лавру - СМИВидео

10:00

В сладостях "Рошен" румынские таможенники нашли контрабанду сигарет с фабрики Григория Козловского

09:46

Гороскоп на сегодня 1 апреля 2023: Козерогам – разрыв отношений, Рыбам – неприятное занятиеВидео

09:35

США готовят новый пакет военной помощи на $2,6 млрд для Украины: что в него войдет

09:31

"Киев повысил ставку": встреча Си Цзиньпина и Зеленского произойдет скоро, у Пекина дедлайн - экспертВидео

09:16

Роман Цимбалюк. Лукашенко обратился к Зеленскому с просьбой от ПутинаВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять