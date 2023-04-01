'Не власти должны решать': МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиям

В Украине заявили, что не пустят украинских спортсменов на Олимпиаду, если там будут соревноваться российские спортсмены.

МОК раскритиковал решение Украины о недопуске спортсменов / УНИАН

Украина не планирует допускать украинских спортсменов к Олимпийским играм-2024 в Париже, если там будут участвовать российские спортсмены. Международный олимпийский комитет раскритиковал такое решение Украины и заявил, что это только навредит украинскому спорту и спортсменам. Об этом сообщает usnews.

Следует отметить, что подобное заявление Украина сделала после рекомендаций МОК о постепенном возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям как нейтральных атлетов.

"В случае реализации такое решение только навредит украинскому сообществу спортсменов и отнюдь не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую МОК так яростно осуждает ... МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-то международных соревнованиях", - говорится в сообщении.

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Допуск РФ к Олимпиаде

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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