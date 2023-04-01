'Не власти должны решать': МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиям

Украина не планирует допускать украинских спортсменов к Олимпийским играм-2024 в Париже, если там будут участвовать российские спортсмены. Международный олимпийский комитет раскритиковал такое решение Украины и заявил, что это только навредит украинскому спорту и спортсменам. Об этом сообщает usnews.
Следует отметить, что подобное заявление Украина сделала после рекомендаций МОК о постепенном возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям как нейтральных атлетов.
"В случае реализации такое решение только навредит украинскому сообществу спортсменов и отнюдь не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую МОК так яростно осуждает ... МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-то международных соревнованиях", - говорится в сообщении.
Допуск РФ к Олимпиаде
25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.
Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.
Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.
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