Проиграли Англии 2:0: сборная Украины по футболу стартовала в отборе на Евро-2024

26 марта сборная Украины по футболу стартовала в отборе на Евро 2024. Наша команда провела поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против сборной Англии.
Сегодня была девятая встреча между Украиной и Англией. В предыдущих восьми у нашей команды 1 победа, 2 ничьи и 5 поражений.
В отборах на Евро Украина и Англия еще не пересекались. А вот в финальных турнирах ЧЕ встречались дважды - оба матча выиграли англичане.
Первый гол Украина пропустила на 37 минуте. Сака справа выполняет низовую подачу на дальнюю стойку, а Кейн, вынырнув из-за спины Александра Караваева, ударом в прикосновение попал в ворота Трубина.
Второй гол долго ждать не пришлось. На 40 минуте совершил мощный дальний удар Сака в дальнюю левую девятку с 20 метров. Мяч вновь оказался в воротах Трубина.
С кем играет Украина в отборе на Евро-2024
Соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 являются:
- Италия,
- Англия,
- Северная Македония,
- Мальта.
В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.
Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
Когда пройдет Евро 2023
Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года. Евро 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля, его будет принимать Германия.
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