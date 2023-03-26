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Проиграли Англии 2:0: сборная Украины по футболу стартовала в отборе на Евро-2024

26 марта 2023, 20:58
Матч Англия - Украина завершился со счетом 2:0.
Англия-Украина
Англия-Украина / Павел Кубанов УАФ

26 марта сборная Украины по футболу стартовала в отборе на Евро 2024. Наша команда провела поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против сборной Англии.

Сегодня была девятая встреча между Украиной и Англией. В предыдущих восьми у нашей команды 1 победа, 2 ничьи и 5 поражений.

В отборах на Евро Украина и Англия еще не пересекались. А вот в финальных турнирах ЧЕ встречались дважды - оба матча выиграли англичане.

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Первый гол Украина пропустила на 37 минуте. Сака справа выполняет низовую подачу на дальнюю стойку, а Кейн, вынырнув из-за спины Александра Караваева, ударом в прикосновение попал в ворота Трубина.

Англия - Украина
Англия - Украина / скриншот

Второй гол долго ждать не пришлось. На 40 минуте совершил мощный дальний удар Сака в дальнюю левую девятку с 20 метров. Мяч вновь оказался в воротах Трубина.

Англия - Украина
Англия - Украина / скриншот

С кем играет Украина в отборе на Евро-2024

Соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 являются:

  • Италия,
  • Англия,
  • Северная Македония,
  • Мальта.
Календарь сборной Украины в отборе на Евро 2024
Календарь сборной Украины в отборе на Евро 2024 / t.me/zbirnaua/3699

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Когда пройдет Евро 2023

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года. Евро 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля, его будет принимать Германия.

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