УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Мерзкая особа": российскую чемпионку ОИ жестко затравили в РФ за оскорбление Украины

2 апреля 2023, 18:25
Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях, вдруг заявила Навка, которая родилась в Днепре.
Татьяна Навка
Татьяна Навка / pixabay, соцсети

Чемпионка Олимпиады по фигурном катанию Татьяна Навка резко выступила в адрес Украины. Она прокомментировала решение Кабинета министров бойкотировать турниры с участием россиян.

В интервью росСМИ жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, заявила, что значение украинских спортсменов для мирового спорта очень мало.

"Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях. А неучастие России – сильнейшей спортивной державы в мире – с ее большим количеством сильных спортсменов скажется на уровне и качестве турниров", - сказала 47-летняя Навка.

видео дня

Стоит отметить, что Навка уроженка Днепра, который россияне бомбят со страшной силой.

В Сети россияне возмущены высказыванием Навки, которая поддержала войну диктатора Путина в Украине.

"Навка. Место рождения - Днепропетровск, Украина. Про таких говорят - манкурт", "На минутку - эта мерзкая особа сама родом из Украины. По сути вместе со своим муженьком вредитель и тут, и там", - пишут в комментариях.

Комментаторы считают, что Навке четко показали разницу между Россией и Украиной.

"Прекрасный пример между тем как одни отказались сами, а других пнули под зад и они скулят у двери, чтобы пустили обратно", - отмечают фанаты в комментариях на портале sports.ru.

Навка Украина
Навка спорт
Татьяна Навка
Навка Украина
Навка
Татьяна Навка
Навка ОИ

Украина будет бойкотировать соревнования

Напомним, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что наши спортсмены будут участвовать лишь в тех отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где не будет россиян. По словам члена исполнительного комитета НОК Украины, в том случае, если украинские федерации будут нарушать это решение, их будут лишать статуса "национальный".

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Читайте также:

Олимпийские игры Татьяна Навка новости спорта
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:42

Избиение военного в церкви Хмельницкого: мэр требует запретить УПЦ, возле храма собираются люди

18:32

В Венгрии цинично подыграли Кремлю: напугали ядерной войной из-за помощи УкраинеВидео

18:25

"Мерзкая особа": российскую чемпионку ОИ жестко затравили в РФ за оскорбление УкраиныВидео

18:09

Что посмотреть: топ-5 уморительных комедий последних лет, о которых вы не слышалиВидео

17:12

Посол Украины разнес однопартийцев Шольца: надо требовать не переговоров, а вывода войск ПутинаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:09

"Путина и его приспешников устранят": оппозиционер рассказал о неизбежном поражении РФ в УкраинеВидео

16:57

"Остановить было невозможно": в России пронесся огромный огненный смерчВидео

16:01

"Будем созидать": Санников рассказал, может ли Украина вернуть ядерный статус после окончания войныВидео

16:01

Украине нужна новая волна мобилизации: боец ВСУ назвал главную причину

Реклама
15:44

Армения не будет арестовывать Путина, а Римский статут ей нужен для противостояния с АзербайджаномВидео

15:41

Невероятно вкусные и очень сочные: лучшие сорта томатов черри, которые восхищают своим ароматомВидео

15:06

Украинского боксера заставили снять флаг во время награждения в ЛитвеВидео

14:55

Украинцы получат новую пенсию в апреле: кому добавят еще 500 гривенВидео

14:50

Китай изучает победы Украины и поражения РФ на случай столкновения с Тайванем – NYTВидео

14:28

"Движемся к поражению": Гиркин с "патриотами" истерит из-за провалов оккупантов в УкраинеВидео

14:21

Астролог предупредила о мощных испытаниях в апреле для каждого знака зодиака - гороскопВидео

14:07

Звезда сериала "Теория большого взрыва" впервые стала мамой - первые фото младенца

13:28

Пекин может пойти против Москвы: эксперт спрогнозировал крах ядерного шантажа РФВидео

13:24

"Постарела конкретно": жену Пескова не узнали даже россиянеВидео

13:23

В Хмельницком в церкви священники УПЦ УП избили военногоВидео

Реклама
12:42

Угрожает судом человеческим и Божьим: Медведев набросился на Зеленского из-за УПЦ МПВидео

12:38

"Московская" дочь Ольги Сумской поддержала режиссера-путиниста на красной дорожке в РФВидео

12:23

Снег будет заметать Украину: синоптики предупредили о мощном циклоне и "диких" ливняхВидео

12:18

ВСУ пошли вперед на Донбассе: оккупантов выбили с позиций на Донецком направлении

12:06

Вся рассада и растения могут погибнуть: что нельзя делать 3 апреля - приметыВидео

12:00

Гороскоп на завтра 3 апреля 2023: Скорпионам – разочарование, Водолеям - печальВидео

11:40

Самый легкий кулич на Пасху 2023: единственный рецепт, который готовили избранные не просто такВидео

11:31

Черный дым в локомотивном депо: по оккупантам в Мелитополе мощно "прилетело"Видео

10:52

ВСУ уничтожили некоторые группировки армии РФ на 50-70% – командир роты 92-й ОМБрВидео

10:50

От люстрации до переименования Севастополя: Данилов назвал план по деоккупации Крыма

09:49

Расстрел за "Слава Украине": раскрыты новые детали последнего боя Мациевского

09:38

"И что это такое?": депутат Госдумы опозорился во время перепалки с украинским дипломатом

08:51

Не стоит категорично клеймить тему переговоровмнение

08:43

"Украина будет мишенью для ядерного удара РФ": сестра Ким Чен Ына набросилась на Зеленского с угрозами

08:43

"Синяя спина в наколках": Волочкова засветила лишнееВидео

08:29

Посол Украины жестко ответил на лицемерное предложение Лукашенко о "перемирии"

07:45

РФ провалила свое "большое" наступление и не достигла заявленных Путиным целей – ISW

06:20

Почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдовамнение

02:14

Эксперт спрогнозировал, могут ли договориться насчет Украины Китай и СШАВидео

01:40

Почему в 40 лет не отмечают день рождения и что будет, если нарушить табу

Реклама
00:15

"На Запорожском направлении фиксируется активность оккупантов": Мусиенко рассказал, к чему готовится РФВидео

01 апреля, суббота
23:52

"Не власти должны решать": МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиямВидео

23:35

"Китай не даст разрешения": Данилов заверил, что Россия не будет размещать ядерное оружие в БеларусиВидео

23:01

"Ни один не избежит ответственности": Зеленский ввел санкции против 650 человекВидео

22:27

Паша "Мерседес" засветил шарф дорогущего бренда и часы за полтора миллионаВидео

22:13

Кулик рассказал, может ли Турция повлиять на российского диктатора ПутинаВидео

21:45

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

21:15

"Точечные удары будут еще не один раз": майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках россиянВидео

20:49

В стране-агрессоре России еще один певец стал иноагентом

20:45

Мера пресечения избрана: митрополита Павла отправили под домашний арестВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять