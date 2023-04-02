"Мерзкая особа": российскую чемпионку ОИ жестко затравили в РФ за оскорбление Украины

Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях, вдруг заявила Навка, которая родилась в Днепре.

Татьяна Навка / pixabay, соцсети

Чемпионка Олимпиады по фигурном катанию Татьяна Навка резко выступила в адрес Украины. Она прокомментировала решение Кабинета министров бойкотировать турниры с участием россиян.

В интервью росСМИ жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, заявила, что значение украинских спортсменов для мирового спорта очень мало.

"Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях. А неучастие России – сильнейшей спортивной державы в мире – с ее большим количеством сильных спортсменов скажется на уровне и качестве турниров", - сказала 47-летняя Навка.

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Стоит отметить, что Навка уроженка Днепра, который россияне бомбят со страшной силой.

В Сети россияне возмущены высказыванием Навки, которая поддержала войну диктатора Путина в Украине.

"Навка. Место рождения - Днепропетровск, Украина. Про таких говорят - манкурт", "На минутку - эта мерзкая особа сама родом из Украины. По сути вместе со своим муженьком вредитель и тут, и там", - пишут в комментариях.

Комментаторы считают, что Навке четко показали разницу между Россией и Украиной.

"Прекрасный пример между тем как одни отказались сами, а других пнули под зад и они скулят у двери, чтобы пустили обратно", - отмечают фанаты в комментариях на портале sports.ru.

Украина будет бойкотировать соревнования

Напомним, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что наши спортсмены будут участвовать лишь в тех отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где не будет россиян. По словам члена исполнительного комитета НОК Украины, в том случае, если украинские федерации будут нарушать это решение, их будут лишать статуса "национальный".

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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