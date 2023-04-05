"Тетка "Нашей Раши" пересмотрела": скандальная россиянка ответила, почему РФ выгнали из спорта и ОИ

Российская спортсменка считает, что Россию вернут в мировой спорт, когда "все это закончится".

Биатлониска Ольга Зайцева / скриншот с youtube

Россиянка и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева назвала рекомендации Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов к соревнованиям завистью к стране-агрессору.

Экс-спортсменка в 2017 году получила пожизненную дисквалификацию за махинации с допинг-пробой на олимпийских играх в Сочи вдруг заявила, что назвала Россия "великой державой".

Она поддержала Путина и кровавую войну в Украине, назвав это проявлением патриотизма.

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Она считает, что Россию вернут в мировой спорт, когда "все это закончится".

"Наша страна – самая сильная, наши спортсмены – самые сильные, самые лучшие. Наша страна – великая держава. Все остальные страны, конкретно Америка, нам завидуют. Мы все должны объединиться, идти в одном направлении, как наши ребята-солдаты идут защищать нашу страну. Надо идти к той цели, к которой нас ведет наше руководство, страна. Мы должны быть патриотами. Все это пройдет, все будет восстановлено. Потом уже будут победы Олимпийских игр, спортсмены России", – сказала Зайцева, передает Sport24.

Вот только россияне не сильно приняли всерьез слова скандальной спортсменки, которую лишили медали Олимпиады и высмеяли ее допинги.

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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