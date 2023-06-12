Боятся партизан: россияне устанавливают камеры на оккупированных территориях

Таким образом оккупанты хотят бороться с украинским подпольем.

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Оккупанты боятся партизан / коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, скриншот: deepstatemap.live

На территориях Украины, которые находятся под оккупацией, оккупанты установили на дорогах камеры видеонаблюдения. Эти меры россияне принимают для борьбы с украинским подпольем.

Сейчас российские оккупанты столкнулись с трудностями из-за активных действий партизан, которые помогают Украине вернуть свои территории.

"Россияне начали устанавливать камеры не только во временно оккупированных городах, но и на стратегических дорогах. Противник установил камеры видеонаблюдения между Мелитополем и Геническом, опасаясь работы подполья во время украинского контрнаступления", - об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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По информации ЦНС, оккупирующие силы сталкиваются с серьезными вызовами, обусловленными активностью украинского подполья, и они принимают меры по усилению контрдиверсионных действий.

"Хлопок" в Мелитополе

Напомним, что "поклонники Кремля взлетели в воздух"- Федоров рассказал о подрыве авто возле Мелитополя. Возле временно оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборантами.

В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв. Взрыв произошел в самом центре Мелитополя. Тем временем пропагандистские паблики подтвердили взрыв в городе. Якобы в мусорном баке сработало самодельное взрывное устройство.

Оккупантов в Мелитополе охватила паника, они сжигают документы и обсуждают побег. Россияне вывозят из захваченного Мелитополя компьютерную технику, а" руководство " местной больницы обсуждает побег из города, отметил Иван Федоров.

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