В боях за Благодатное погиб защитник Украины из Полтавской области

Солдат Игорь Федоренко погиб в результате минно-взрывной травмы вблизи поселка Благодатное 9 июня. У павшего воина остались мать и дочь.

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Игорь Федоренко погиб 9 июня под Благодатным / Коллаж: Главред, фото: suspilne.media, pixabay.com

В боях с российскими оккупантами во время выполнения боевого задания погиб защитник Украины Игорь Федоренко. Последний бой военный принял в Донецкой области.

Как сообщает Суспільне, солдат Игорь Федоренко погиб в результате минно-взрывной травмы вблизи поселка Благодатное 9 июня.

Игорь Федоренко родился в 1988 году в селе Онишки Оржицкого общества Лубенского района.

По информации с официального сайта Оржицкого общества от начала полномасштабного вторжения Игорь вместе со старшим братом служил во роте охраны, а позже в составе ВСУ в Донецкой области.

У погибшего защитника Украины осталась мать и дочь.

О дате прощания будет заявлено дополнительно.

ВСУ 11 июня осовободили ряд населенных пунктов

Украинские военные освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.

Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Командир 7-го отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец" рассказал, что штурм населенного пункта Нескучное в Донецкой области не был легким. Ведь количество оккупантов было больше, к тому же враг имел тактическое преимущество, потому что находился в обороне.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом в заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Село Благодатное размещено на границе Донецкой и Запорожской областей, оно размещено ниже пгт Великая Новоселка. Освободить Благодатное удалось военным из 68 отдельной бригады имени Олексы Довбуша. В первой штурмовой группе, продвигавшейся в сторону сельского клуба, был первый заместитель командира бригады.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

Также в Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. Об этом 11 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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