Оккупантов в Мелитополе охватила паника: сжигают документы и обсуждают побег – мэр

В Мелитополе Запорожской области оккупанты агрессора России и колаборанты вывозят компьютерную технику и сжигают документы. В больнице досрочно выписывают пациентов, а среди так называемого "руководства" обсуждают бегство. Об этом заявил мэр города Иван Федоров.
В своем Telegram-канале он рассказал о том, что захватчики РФ в спешке пакуют компьютерную технику и вывозят ее на российскую территорию. Некоторые документы сжигаются дотла.
"Не меньше суетятся и в здании оккупационной военной полиции — целый день мешками палят документы", - отметил мэр.
По его словам, в мелитопольской больнице интенсивных методов лечения состоялось экстренное "собрание руководства". Там досрочно выписывают пациентов из травматологии и обсуждают бегство из города.
Ранее Иван Федоров заявил, что у российских оккупантов в Мелитополе началась паника. В городе очереди из машин захватчиков на заправках.
Контрнаступление ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление для освобождения своих территорий.
Армия будет проводить операцию по возвращению Крымского полуострова. По словам Зеленского, успех зависит от военной поддержки стран западного мира.
Агрессор Россия распространяет различные вбросы о контрнаступлении сил обороны Украины.
Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк отметила, что сейчас нужно придерживаться информационной тишины, а Генштаб ВСУ сообщит нужные сведения в определенное время.
В американском Институте изучения войны сообщили, что оккупационные войска РФ, вероятно, отказались от попыток наступления на Бахмут Донецкой области. Решение могло быть принято на фоне ожидания контрнаступления ВСУ.
Смотрите видео о том, как Мусиенко раскрыл планы оккупантов РФ на контрнаступление ВСУ
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