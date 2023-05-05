'Контрнаступление уже началось': в Силах обороны прокомментировали 'вбросы'

Вооруженные силы Украины продолжают активную подготовку к контрнаступлению на оккупантов.

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В Украине продолжается подготовка к контрнаступлению / коллаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

В Сети активно обсуждается информация об ожидаемом контрнаступление ВСУ. В ответ враг распространил информацию о высадке войск и активизации различных участков фронта, заявив, что украинское наступление началось.

В Силах обороны подчеркнули, что пока идет подготовка к контрнаступлению ВСУ, стоит быть осторожными. Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк попросила сохранять информационную тишину и не реагировать на подобные вбросы, пишет 24 канал.

"Это напоминает детскую игру, в которой нужно не засмеяться, не сказать, выдержать информационную тишину, а тебя пытаются щекотать, смешить и провоцировать, чтобы ты не удержался. Поэтому украинцам следует продемонстрировать внутреннюю выдержку и верить в Вооруженные силы Украины", - отметила пресс-секретарь.

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Также по ее словам, официальные представители оповестят население о том, что приближается победа, когда это не повлечет опасность для людей, которые порадуются.

"На вбросы не реагируем, доверяем Силам обороны. Генеральный штаб обязательно сообщит о победах, которые есть, даже о маленьких", - добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк-украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Смотрите видео о том, как ВСУ обороняет Угледар:

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что в США сделали тревожное заявление по поводу ожидаемого контрнаступления украинских военных. Контрнаступление может привести к увеличению жертв украинских военных.

Владимир Зеленский заявил, что украинская армия планирует провести контрнаступление, в рамках которого намерена отбросить оккупационные войска России и вернуть Крым.

Украина сможет как минимум улучшить свои позиции на фронте для ударов по врагу в Крыму и на Донбассе, чтобы уничтожить военную логистику оккупантов.

Ближайшие месяцы боевых действий покажут, сможет ли Украина выполнить свои обещания и вернуть себе всю свою оккупированную территорию, но на контрнаступление ВСУ могут повлиять несколько факторов.

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