Действия ВСУ в Бахмуте надо воспринимать как контрнаступление - Мусиенко

Эксперт заявил, что наступление российской оккупационной армии уже "захлебывается".

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Действия ВСУ в Бахмуте нужно воспринимать как контрнаступление / Коллаж фото 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот из видео

Украинская армия продолжает оборонять Бахмут и не дает российским оккупантам захватить город. То, что происходит в Бахмуте, необходимо воспринимать как контрнаступление ВСУ. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он также добавил, что сейчас российское наступление уже "захлебывается".

"Чем дольше продолжаются боевые действия под Бахмутом, тем больше, по мнению врага, это откладывает украинское контрнаступление. И наоборот, чем быстрее начнется контрнаступление ВСУ, тем быстрее это снимет давление на нашу группировку под Бахмутом, это прямозависимые вещи", - сказал Мусиенко.

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Он не исключает, что оккупанты могут попытаться создать "ловушку" в Бахмуте, чтобы затянуть туда как можно больше украинских военных. Враг может отступить на более выгодные для себя позиции, заманить ВСУ и вновь пойти в наступление с новой силой.

"Для того, чтобы мы перебросили туда возможное подкрепление, дополнительные резервы и потом снова навязать нам боевые действия на выгодных для них точках. Бахмут для РФ - абсолютно выгодная точка, которую они выбрали для интенсификации боевых действий", - сказал Мусиенко.

Эксперт объяснил, что РФ хочет оттянуть время и не дать ВСУ наступать на более угрожающих для них направлениях.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Смотрите видео Главреда о контрнаступлении украинских военных:

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ готовят мощный удар по оккупантам в Бахмуте.

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