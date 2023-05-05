США сделали "все возможное": в Белом доме озвучили заявление о подготовке ВСУ к контрнаступлению

По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Вооруженные силы Украины получили от США почти все, что просили.

https://glavred.info/ukraine/ssha-sdelali-vse-vozmozhnoe-v-belom-dome-sdelali-zayavlenie-o-podgotovke-vsu-k-kontrnastupleniyu-10467973.html Ссылка скопирована

Джон Кирби заявил, что ВСУ получили от США почти все, что просили/ Коллаж: Главред, фото: defense.gov, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Вашингтон приложил все усилия для того, чтобы обеспечить Украину средствами для проведения контрнаступления. Об этом заявил в четверг во время брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, ВСУ получили почти все, о чем просили, в том числе, бронетехнику, артиллерию, системы ПВО, боеприпасы. Также были организованы учения для украинских бригад на территории других стран, передает Укринформ.

"Мы сделали все возможное. Но это не значит, что мы остановимся, это не значит, что мы все завершили. Вы увидите дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул представитель Белого дома.

видео дня

Кирби отметил, что США нацелены на продолжение военной поддержки Украины и сейчас большое внимание уделяют обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что благодаря средствам ПВО, предоставленным Украине не только Америкой, но и союзниками и партнерами, было сбито большинство крылатых ракет, запущенных по украинским городам за последние 48-72 часа.

"Итак, мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - отметил представитель Белого дома.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников 1 мая заявил, что подготовка к контрнаступлению уже вышла на финишную прямую.

2 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили украинские власти. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления.

Издание Politico писало, что Украина не делится информацией о сроках, месте и численности войск, которые планируется перебросить на позиции для проведения контрнаступления.

При этом Киев держит в секрете эти данные и от украинских политиков.

"Есть лишь несколько человек в стране, которые знают этот план", – сказал украинский депутат, который говорил с изданием на условиях анонимности.

Другие новости по теме: