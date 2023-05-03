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Украина скрывает детали контрнаступления от союзников, план знают лишь несколько человек - Politico

Анна Ярославская
3 мая 2023, 08:25 обновлено 3 мая, 09:00
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Украина не делится информацией о сроках, месте и численности войск, которые планируется перебросить на позиции для проведения контрнаступления.
Валерий Залужный, военные
Лишь несколько человек в Украине знают план контрнаступления / Фото: УНИАН

Киев скрывает от союзников детали будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить утечку секретной информации, которая может повредить наступательной операции. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, которые поддерживают связь с военным руководством Украины.

По данным собеседников издания, Украина не делится информацией о сроках, месте и численности войск, которые планируется перебросить на позиции для проведения контрнаступления.

При этом Киев держит в секрете эти данные и от украинских политиков.

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"Есть лишь несколько человек в стране, которые знают этот план", – сказал украинский депутат, который говорил с изданием на условиях анонимности.

Что говорят в США

Представитель Пентагона заявил Politico, что Вашингтон и Киев по-прежнему обмениваются информацией на прежнем уровне.

"Не было никаких признаков того, что Украина что-то скрывает от США", – сказал чиновник.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя скрытность украинцев, заявил, что "они не обязаны сообщать нам что-то заранее".

"Американские и украинские чиновники поддерживают контакт ежедневно, поэтому Вашингтон часто может о многом догадываться. США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени. Мы сосредоточены не на том, оповестят ли нас заранее. Мы сосредоточены на том, чтобы они имели все необходимое к моменту, когда будут готовы к действиям", – сказал Кирби.

Другие представители администрации Байдена, пишет Politico, утверждают, что Украина никогда не была полностью открытой с США относительно своих военных планов.

"Они были скупы на информацию с самого начала", – сказал американский чиновник.

Утечка данных Пентагона и контрнаступление Украины

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с Белым домом утечку секретных документов американской разведки. По его словам, он узнал о том, что информация Пентагона стала достоянием общественности, из новостей.

"Я не получал информацию ни от Белого дома, ни от Пентагона заранее. У нас не было такой информации. Это определенно плохая история. Нам это невыгодно. Это невыгодно для репутации Белого дома, и, я считаю, что это невыгодно для репутации Соединенных Штатов", - сказал Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 1 мая заявил, что во время запланированного контрнаступления Украина будет иметь главную задачу – освобождение всех оккупированных территорий. По его словам результаты все смогут увидеть уже скоро.

Министр обороны Украины Алексей Резников 1 мая заявил, что подготовка к контрнаступлению уже вышла на финишную прямую.

2 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили украинские власти. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления.

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