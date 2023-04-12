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У ВСУ есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении - глава Пентагона

Анна Ярославская
12 апреля 2023, 07:12 обновлено 12 апреля, 07:12
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Вооруженные силы Украины в достаточной степени готовы к продолжению наступательных действий и операций, считает Ллойд Остин.
ВСУ, Ллойд Остин
Ллойд Остин считает, что ВСУ могут добиться успеха в контрнаступлении / 93-я ОМБр Холодный Яр, ua.depositphotos.com

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

"У них (ВСУ, – ред.) есть все необходимые возможности, чтобы добиться успеха. Мы обучили, подготовили огромное количество личного состава и предоставили большое количество платформ. Я думаю, что они (вооруженные силы Украины, – ред.) в достаточной степени готовы к продолжению (наступательных, – ред.) действий и операций", - сказал Остин во время пресс-конференции.

Глава американского Минобороны добавил, что США и союзники будут продолжать оказывать военную помощь, чтобы обороноспособность Украины оставалась на высоком уровне.

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"Я уверен, что руководство Украины будет продолжать бороться с противником. У них есть план, но только президент Зеленский и руководство страны знают подробности этих планов", - добавил Остин.

Также он заявил, что Штаты очень серьезно относятся к утечке секретных документов. В Пентагоне по этому поводу проводятся ежедневные совещания.

"Я не могу сейчас много чего рассказать, пока идет расследование Министерства юстиции, но мы относимся к этой утечке очень серьезно. Мы продолжим расследование и обыщем буквально все, пока не найдем источник утечки и не определим ее масштабы. Мы проводим ежедневные совещания в Пентагоне, связанные с данным инцидентом", - сказал Остин.

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Reuters пишет, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

Контрнаступление ВСУ

Американская разведка считает, что украинское контрнаступление может не достичь всех целей, поставленных Киевом, из-за проблем с накоплением войск, боеприпасов и техники. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на один из секретных военных документов США, которые попали в сеть в результате "утечки".

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

"Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы идти в контрнаступление, нужно быть к этому готовым на все сто и даже больше процентов", – сказал глава правительства.

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