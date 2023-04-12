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Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом

Анна Ярославская
12 апреля 2023, 06:47 обновлено 12 апреля, 06:54
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Наибольшее давление относительно начала контрнаступления исходит изнутри украинского общества. При этом давления со стороны партнеров нет.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль рассказал о сроках контрнаступления украинских сил / Фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью американскому изданию The Hill.

По словам Шмыгаля, наибольшее давление относительно начала контрнаступления исходит изнутри украинского общества. При этом давления со стороны партнеров нет, поскольку "все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы идти в контрнаступление, нужно быть к этому готовым на все сто и даже больше процентов".

Шмыгаль также прокомментировал утечку секретных данных Пентагона, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ. Премьер отметил, что утечка секретной информации не помешает Украине освободить свои территории.

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"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, такого как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику", – сказал глава правительства.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Тем временем американская разведка считает, что украинское контрнаступление может не достичь всех целей, поставленных Киевом, из-за проблем с накоплением войск, боеприпасов и техники. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на один из секретных военных документов США, которые попали в сеть в результате "утечки".

6 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сведения о контрнаступлении сил обороны Украины являются закрытыми. Информацией владеют не более 3-5 человек. Когда и на каком направлении ВСУ начнут масштабную операцию, сегодня закрытый вопрос. События будут развиваться явно не в интересах агрессора России.

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