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"Будет очень тяжело": генерал США заявил, что контрнаступление ВСУ может столкнуться со сложностями

Алина Дембицкая
8 апреля 2023, 18:21 обновлено 8 апреля, 18:21
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Гертлинг подчеркнул, что следует ожидать не так большого контрнаступления, как серии различных скоординированных ударов в разных частях линии фронта.
ВСУ
Генерал США заявил, что контрнаступление ВСУ может столкнуться со сложностями / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Вооруженные силы Украины планируют провести ожидаемое контрнаступление этой весной, которое позволит им освободить значительную часть территории, которую сейчас оккупировали российские войска. Однако эта задача будет чрезвычайно сложной. Такое мнение высказал генерал в отставке и бывший командующий армией США в Европе Марк Гертлинг, пишет Голос Америки.

Комментируя активно обсуждаемое в СМИ и экспертной среде вероятное контрнаступление ВСУ, Гертлинг назвал две причины того, почему это будет "чрезвычайно трудно" для Украины.

"Во-первых, защита всегда легче атаки. И, во-вторых, украинским генералам пришлось включить в свои формирования огромное количество новой техники и провести учения на высоком уровне", - сказал бывший военный чиновник США.

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По словам Гертлинга, следует ожидать не так большого контрнаступления, как серии различных скоординированных ударов в разных частях линии фронта "в то время и в том месте, которые выберет Украина".

"Я считаю, что это будут несколько разных атак в разных регионах, которые будут иметь определенный спектр сложности", - заметил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что с помощью союзников украинская армия тщательно готовилась к наступательным операциям этой весной, зная, что украинским военным придется преодолевать эшелонированную оборону противника.

"Учения продолжались не только в отношении общевойсковых операций, но и того, что мы в Форт-Ирвине (Национальный тренировочный центр армии США в Калифорнии, - ред.) называем общевойсковым прорывом, то есть преодолением полос препятствий", - сказал Гертлинг.

Он добавил, что речь идет об одних из самых сложных военных операций, самых трудных для выполнения, кроме того, таких, которые приводят к наибольшим потерям и имеют потенциал для "невероятной борьбы с обеих сторон".

Контрнаступление Сил обороны Украины

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что этой весной у Украины есть огромный шанс осуществить успешное контрнаступление. Все это может произойти благодаря значительному истощению российских оккупационных войск и использованию западного оружия. По словам Остина, на данный момент Украина имеет "значительное преимущество" над российскими силами, хотя линия фронта претерпевала изменения на разных направлениях в течение последнего времени.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев выразил мнение, что сейчас в Вооруженных силах Украины сформировались возможности для проведения одновременного контрнаступления по крайней мере на четырех направлениях.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ станет юг Запорожской и Херсонской областей. При этом он подчеркнул, что российская оккупационная армия понимает, что Силы обороны Украины могут наступать именно на этих направлениях, поэтому она готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

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