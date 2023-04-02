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"Путина и его приспешников устранят": оппозиционер рассказал о неизбежном поражении РФ в Украине

2 апреля 2023, 17:09
Ключом к поражению российской армии в Украине и уничтожению путинского режима станет освобождение украинского Крыма.
Российские военные, Владимир Путин
Оппозиционер рассказал о неизбежном поражении РФ в Украине / Минобороны РФ, сайт Кремля

Предстоящее поражение страны-агрессора России в войне против Украины приведет к ликвидации российского диктатора Владимира Путина и полному краху его режима. Такое мнение высказал российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Александр Осовцов в интервью Express.

По его словам, ключом к поражению российской армии в Украине и уничтожению путинского режима станет освобождение украинского Крыма, учитывая его огромное символическое значение для Кремля и россиян в целом.

"Хозяин Кремля смог повысить свою популярность и повысить легитимность своего правления, аннексировав полуостров еще в 2014 году, создав патриотическое "крымское большинство" среди широких слоев населения", - отметил Осовцов.

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Он подчеркнул, что для Путина и лояльных ему людей захват полуострова стал символом национального восстановления.

"Если этот символ будет уничтожен, я уверен, что все большинство и конструкция ментальности нынешней России тоже разрушится. В ситуации крушения вполне реально устранить Путина и его приспешников", - сказал оппозиционер.

Осовцов отметил, что такие режимы, как путинский, обычно разрушаются после военного поражения. Он подчеркнул, что продолжение боев на востоке Украины говорит, что этот момент может быть уже близко.

"Российская армия, которую они представляли как огромную силу, проигрывает под Угледаром и Бахмутом. Месяц за месяцем они тратят в попытках занять подобные города и деревни. Значит, они близки к поражению в этой войне", - добавил он.

Кто такой Александр Осовцов

Александр Осовцов – российский политический деятель, депутат Государственной Думы первого созыва (1993-1995). Выступает против политики России относительно Украины. С марта 2017 года проживает в Иерусалиме (Израиль), пишет Википедия.

Война России против Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полная победа нашего государства в войне против России обеспечит цивилизационную и безопасностную защиту Украины, и это откроет двери для ее полноправного членства в ЕС и НАТО.

"Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины", - сказал глава государства.

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