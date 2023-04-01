'Китай не даст разрешения': Данилов заверил, что Россия не будет размещать ядерное оружие в Беларуси

Секретарь СНБО отметил, что россияне уже не хотят дальнейшей эскалации конфликта, а хотят как можно быстрее его закончить.

Данилов заверил, что Россия не будет размещать ядерное оружие в Беларуси / коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси, только если соответствующее разрешение российскому диктатору Владимиру Путину даст Китай. Однако, вероятнее всего, что КНР этого не допустит. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Суспільного.

"Я могу сказать, что никакого размещения ядерного оружия на территории Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешения Путину размещать там ядерное оружие. Предоставит ли Китай разрешение Путину размещать ядерное оружие на территории Беларуси? Я более чем уверен, что нет", - сказал Данилов.

По его словам, ядерное оружие на территории Беларуси не нужно ни Китаю, ни самой России, а заявления Путина – это просто шантаж для того, чтобы американцы соглашались как можно скорее идти на какие-то переговоры, договариваться, чтобы остановить эту войну на условиях России.

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Кроме того, секретарь СНБО отметил, что россияне уже не хотят дальнейшей эскалации конфликта, а хотят как можно быстрее его закончить.

"Не надо здесь ничего придумывать, здесь нет никакой конспирологии. Это такая тупая игра России, которая всегда для того, чтобы заставить американцев, англосаксов идти на переговоры с русскими именно по нашему кейсу", - добавил Данилов.

Россия собралась разместить ядерное оружие в Беларуси

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин 25 марта сказал, что Москва намерена разместить в Беларуси свое тактическое ядерное оружие.

По словам Путина, Минск не получит контроля над ядерным оружием – им будет управлять Москва.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали планы Путина по тактическому ядерному оружию в Беларуси попыткой отреагировать на провалы своих оккупационных войск в Украине. Путин повышает ставки, но западный мир не пойдет на его условия.

В МИД Китая решительно выступили против передачи ядерного оружия другим странам. В Пекине утверждают, что все конфликты нужно решать дипломатическим путем. Следует воздерживаться от ситуаций, которые могут спровоцировать вероятность ядерной войны.

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