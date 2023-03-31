Военный эксперт пояснил, чего хочет добиться РФ ядерным шантажом

Очередным этапом нагнетания ядерного шантажа пытается (пока, впрочем без особого успеха) страна-агрессор Россия пытается запугать страны НАТО.
Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.
"Нет, эти вопросы никак не связаны друг с другом. Россия может попытаться повлиять на поставки оружия Украине от Запада и пригрозить в ответ приближением к границам НАТО. Однако военный потенциал России и НАТО нельзя сопоставить. Это очень разные силы. Но постоянное присутствие у границ Альянса с ядерным оружием Россия вполне может обеспечить.Запугивание Североатлантического альянса – программа, которую реализует Российская Федерация. Дескать, перестаньте помогать Украине, иначе мы пойдем войной и все тут разбомбим.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Путин угрожает размещением тактического ядерного оружия в Беларуси
Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин 25 марта объявил о своих якобы "намерениях" разместить ядерное оружие на территории республики Беларусь.
К 1 июля планируют достроить специальное хранилище в РБ. По словам Путина, Минск, дескать, "не получит контроля над ядерными зарядами".
В Белом доме сказали, что Вашингтон на данный момент не видит признаков перемещения ядерного оружия в Беларусь с территории РФ. Штаты будут в дальнейшем наблюдать за ситуацией.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что планы Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси сигнализируют о его страхе. Путин терпит поражение и пытается всех пугать. При этом российский директор нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.
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