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Подоляк – о ядерных планах РФ в Беларуси: Путина охватил страх и осознание поражения

26 марта 2023, 14:41
Директор страны-агрессора России Путин фиксирует свое участие в преступлении и нарушает договор о нераспространении ядерного оружия, считает Михаил Подоляк.
Путин, Подоляк
Путину стало страшно, он терпит поражение - Подоляк / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Заявление глава государства-оккупанта РФ Владимира Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие в подконтрольной Москве Беларуси является проявлением его страха. Путин проигрывает и пытается пугать. В то же время он нарушает договор о нераспространении ядерного оружия и фиксирует свое участие в преступлении. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Данилов.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что поведение Путина остается предсказуемым. Главу Кремля окутал страх поражения.

"Путин (РФ) очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает. Осталось только пугать тактикой (тактическим ядерным оружием, - ред.)", - отметил чиновник.

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По его словам, своей риторикой Путин нарушает договор о нераспространении ядерного оружия и фиксирует свое преступление.

"Он вновь фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая Договор о нераспространении ядерного… (оружия, - ред.)", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Путин разразился угрозой о размещении ядерного оружия в Беларуси

Российский директор Владимир Путин 25 марта сделал заявление, согласно которому оккупант Россия якобы "намерена" разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

По его словам, Москва закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия до 1 июля. По словам Путина, Минск, дескать, "не получит контроля над ядерными зарядами".

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) и Минобороны США в ответ заявили, что на данный момент нет никаких признаков, которые свидетельствовали бы о готовности России к применению ядерного оружия. В ICAN раскритиковали заявление Путина и добавили, что Европа не будет в безопасности, пока глава Кремля владеет ядерным оружием.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что слова Путина о планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – шаг к дестабилизации ситуации в республике. По мнению чиновника, Кремль де-факто взял белорусское государство в ядерные заложники.

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Отношения России и Беларуси:

ядерное оружие Владимир Путин Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
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