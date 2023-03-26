Кремль взял Беларусь в заложники: Украина ответила на ядерный шантаж Путина

ЕС может усилить санкции против РФ в ответ на ее решение разместить ТЯО в Беларуси, считают в ОП.

Алексей Данилов оценил ядерный шантаж Владимира Путина / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

По его словам — это шаг к внутренней дестабилизации страны. Об этом он написал в своем Twitter.

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина", — констатировал он.

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Данилов также добавил, что тем самым Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники.

Алексей Данилов ответил на новые угрозы РФ / Скриншот

Реакция Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассчитывает на то, что Европа усилит санкции против России в ответ на ее решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Он призвал к введению ограничений против "Росатома". Свое мнение он озвучил в эфире телеканала LCI.

При этом Подоляк также призвал увеличить поставки оружия Украине для контрнаступления из-за нехватки в ВСУ 155-миллиметровых снарядов, танков и тактической амуниции.

"Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России", — отметили представитель ОП.

Вместе с тем он призвал Париж к "лидирующей роли, ответственности, решительности и совершении исторического выбора" и заявил, что Россия атакует Украину беспилотниками и баллистическими ракетами, которые ВСУ "не могут перехватить", а также использует авиацию, "в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием".

Ядерный шантаж РФ

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — отметил он.

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