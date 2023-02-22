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В ISW пояснили, в чем суть заявлений Путина о войне против Украины и ядерных ракетах

22 февраля 2023, 07:46
Диктатор Путин во время своего обращения к Федеральному собранию не сформулировал конкретные цели или намерения войны против Украины, говорят аналитики.
Путин, ядерное оружие
В чем суть заявлений Путина о ядерных ракетах - ISW / коллаж фото ua.depositphotos.com

Во время своего обращения накануне Владимир Путин к Федеральному собранию страны-агрессора не стал формулировать конкретные цели захватнической войны против Украины. Об этом заявляют американские аналитики Института изучения войны.

Они говорят ‒ речь русского диктатора была построена на риторических заявлениях о "защите исторических земель", что, в свою очередь, свидетельствует о планах Кремля выиграть больше времени для затяжной войны.

Также глава Кремля многократно обвинил цивилизованный западный мир в "вооружении" Украины и размещении "баз и биолабораторий" вблизи российских границ.

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Аналитики отмечают, что акцент значительной части выступления Путина был сделан на предполагаемой устойчивости российской экономической, социальной и культурной сфер. При этом обращение Путина заметно повторило несколько российских информационных специальных операций, которые касаются оправдания захватнической войны.

В ISW подчеркнули, что свое обращение Путин мог бы использовать, чтобы сформулировать новые цели и средства в войне против Украины, в частности, официально признаться, что мобилизация в РФ продолжается. Однако диктатор говорил очень мало по существу.

Послание Путина Федеральному собранию

Глава агрессора России Владимир Путин 21 февраля выступил со своим посланием Федеральному собранию.

В своем выступлении нападение на Украину он назвал, мол, "борьбой с нацизмом" и пожаловался на Запад.

При этом он также сказал, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений и обвинил США в, дескать, "планах по испытаниям ядерного оружия". По словам Путина, Москва сама собирается провести "испытания ядерного оружия".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя выступление Путина, отметил, что речь кремлевского директора четко показала – Россия находится в "таежном тупике". По словам Подоляка, у Путина нет и не будет четкого механизма решения проблем.

Обращение диктатора Путина к Федеральному собранию:

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