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Путина разразился истерикой из-за дальнобойного оружия Украине и грозится "расширением войны"

21 февраля 2023, 14:27
Директор Кремля Путин пожаловался на военную помощь Украине со стороны Запада и размечтался о якобы "непобедимости" страны-агрессора России.
Путин, атакмс
Путин боится, что Украина получит еще более дальнобойное оружие/ Коллаж скриншот YouTube, Википедия

Российский главарь Владимир Путин пригрозил расширением войны в случае передачи Украина вооружений более дальнего радиуса действия для отражения военной агрессии РФ. Он размечтался о том, что его страна-оккупант якобы "непобедима".

В ходе своего послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, он рассказал о том, что оккупационное государство, которым он руководит, дескать, "собралось расширять военные действия" в том случае, если Запад продолжит помогать Украине поставками все более дальнобойного оружия для отражения российской агрессии.

"Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно", - разразился угрозой Путин.

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Глава Кремля обвинил Запад в намерении нанести России стратегическое поражение и мечтательно понадеялся, что страну-оккупанта якобы "не победить на поле боя".

"Мы именно так это все и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны. Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно", - подчеркнул Владимир Путин.

Послание Путина Федеральному собранию

Глава агрессора России Владимир Путин 21 февраля выступил со своим посланием Федеральному собранию.

В своем выступлении нападение на Украину он назвал, мол, "борьбой с нацизмом" и пожаловался на Запад.

При этом он также сказал, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений и обвинил США в, дескать, "планах по испытаниям ядерного оружия". По словам Путина, Москва сама собирается провести "испытания ядерного оружия".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя выступление Путина, отметил, что речь кремлевского директора четко показала – Россия находится в "таежном тупике". По словам Подоляка, у Путина нет и не будет четкого механизма решения проблем.

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