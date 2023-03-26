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"Нет признаков, что РФ планирует ударить ядерным оружием": в США ответили на планы Путина о "ядерке" в РБ

26 марта 2023, 07:42
Но в Международной кампании по запрещению ядерного оружия заявили, что Европа не может быть в безопасности, пока Путин владеет ядерным оружием.
Ядерное оружие, Владимир Путин, флаг США
В США ответили на планы Путина о "ядерке" в РБ/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

В США и международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) отреагировали на заявление диктатора страны-агрессора России Владимира Путина о том, что РФ разместит тактическую ядерное оружие на территории Беларуси.

Министерство обороны США заявило, что сейчас нет никаких признаков того, что РФ планирует применить ядерное оружие, пишет Reuters.

"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне альянса НАТО", – заявили в Минобороны США.

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При этом Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) раскритиковали заявление Путина и подчеркнули, что Европа не будет в безопасности, пока российский диктатор владеет ядерным оружием. Об этом заявил и. о. руководителя ICAN Даниэль Хогста, пишет Gardian.

"Пока президент Путин владеет ядерным оружием, Европа не может быть в безопасности. Пока страны продолжают считать ядерное оружие чем-то иным, чем глобальной проблемой, это помогает Путину прикрывать свое поведение", – подчеркнул Хогста.

Также он добавил, что глава Кремля пытается оправдать такие свои действия тем, что страны НАТО десятилетиями обменивались ядерным оружием.

РФ собирается разместить ядерное оружие в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

Напомним, главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин может решиться применить ядерное оружие, когда ВСУ подойдут к Крыму. Но, по его словам, страны НАТО готовятся нанести ответный удар и "расколошматить всю эту путинскую богадельню, если ядерный сценарий будет реализовываться Путиным".

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко пояснил, почему Путин пугает мир "страшилками" о ядерном оружии в Беларуси. По его словам, это любимый путинский стиль – он и угрожает и торгуется одновременно. Однако все эти ухищрения кремлевского диктатора уже не работают.

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