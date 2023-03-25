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Паника продолжается: в РФ хотят запретить суд, выдавший ордер на арест Путина

25 марта 2023, 23:53
Спикер Госдумы РФ Володин даже хочет наказывать тех, кто будет сотрудничать с Международным уголовным судом.
Вячеслав Володин, Владимир Путин
В РФ хотят запретить Международный уголовный суд / Коллаж фото Википедия, скриншот из видео

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Теперь в стране-агрессоре России панически пытаются выкрутиться из ситуации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин даже хочет запретить деятельность МУС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он даже планирует наказывать всех тех, кто будет сотрудничать с Международным уголовным судом.

"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС", - написал Володин.

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Более того, РФ хочет обязать "дружественные страны" также отказаться от работы с Международным уголовным судом.

"Что касается нашей страны, в Конституции России закреплен приоритет национального законодательства над международным. На территории России не исполняются решения Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека и других марионеточных институтов, используемых Вашингтоном для реализации своих интересов. Учитывая международный опыт, правильно продолжить эту работу", - добавил Володин.

пост Володина
В РФ хотят запретить деятельность Международного уголовного суда / скриншот

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Его подозревают в совершении преступлений, связанных с депортацией детей из Украины в Россию.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал, что Путин теперь субъект с официальным статусом подозреваемого в совершении международного преступления. Арестовать Путина могут в 123 странах, где ратифицирован Римский статут.

Российский адвокат Николай Полозов считает, что решение Международного уголовного суда в Гааге не является обязательным для национальных юрисдикций.

В частности, он привел пример президента Судана Омара аль-Башира, у которого тоже был ордер на арест, но его в свое время в ЮАР не задержали. Поэтому Путина могут не задержать, в том числе, и в Таджикистане, где приняли Римский статут.

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