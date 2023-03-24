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В ЮАР переполошились из-за ордера на арест Путина и хотят усидеть на двух стульях – Bloomberg

24 марта 2023, 17:59
Южная Африка ратифицировала Римский статут и обязана выполнить предписание относительно ареста директора страны-агрессора России Владимира Путина.
Путин, Гаага
В ЮАР ищут способы, как не арестовывать Путина на БРИКС - СМИ / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Власти Южно-Африканской Республики получают юридические консультации относительно того, как вести себя в ситуации, когда в страну в августе на саммит БРИКС приедет глава страны-агрессора России Владимир Путин с ордером на арест от Международного уголовного суда. Претория не настроена арестовывать какого-либо из глав государств и стремится к нейтралитету в вопросе войны России против Украины.

Как сообщает Bloomberg, ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать директора РФ. Теперь страна ждет юридических уточнений по данному вопросу.

По словам министра международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, Претория обеспокоена положением народа Украины, однако хотела бы вести дела и с Киевом, и с Москвой.

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"Мы ждем уточненного юридического заключения по этому вопросу. Мы обеспокоены положением народа Украины. Мы хотели бы быть в таком положении, когда мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами, чтобы убедить их в необходимости мира", - сказала Пандор.

Впрочем, источники журналистов в МИД ЮАР отметили, что власти вряд ли пойдут на арест какого-либо из глав государств, прибывших на БРИКС. Африканский национальный конгресс изучает множество вариантов во избежание задержания Путина.

Примечательно, Южная Африка придерживается нейтралитета в рамках своей позиции по войне России против Украины. США, Евросоюз, крупнейшие торговые партнеры и некоторые большие банки страны осуждают за это Преторию.

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Его подозревают в совершении преступлений, связанных с депортацией детей из Украины в Россию.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал, что Путин теперь субъект с официальным статусом подозреваемого в совершении международного преступления. Арестовать Путина могут в 123 странах, где ратифицирован Римский статут.

Российский адвокат Николай Полозов считает, что решение Международного уголовного суда в Гааге не является обязательным для национальных юрисдикций.

В частности, он привел пример президента Судана Омара аль-Башира, у которого тоже был ордер на арест, но его в свое время в ЮАР не задержали. Поэтому Путина могут не задержать, в том числе, и в Таджикистане, где приняли Римский статут.

Реакция России на ордер для Путина:

новости ЮАР Владимир Путин война России и Украины
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