В ЮАР переполошились из-за ордера на арест Путина и хотят усидеть на двух стульях – Bloomberg

Власти Южно-Африканской Республики получают юридические консультации относительно того, как вести себя в ситуации, когда в страну в августе на саммит БРИКС приедет глава страны-агрессора России Владимир Путин с ордером на арест от Международного уголовного суда. Претория не настроена арестовывать какого-либо из глав государств и стремится к нейтралитету в вопросе войны России против Украины.
Как сообщает Bloomberg, ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать директора РФ. Теперь страна ждет юридических уточнений по данному вопросу.
По словам министра международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, Претория обеспокоена положением народа Украины, однако хотела бы вести дела и с Киевом, и с Москвой.
"Мы ждем уточненного юридического заключения по этому вопросу. Мы обеспокоены положением народа Украины. Мы хотели бы быть в таком положении, когда мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами, чтобы убедить их в необходимости мира", - сказала Пандор.
Впрочем, источники журналистов в МИД ЮАР отметили, что власти вряд ли пойдут на арест какого-либо из глав государств, прибывших на БРИКС. Африканский национальный конгресс изучает множество вариантов во избежание задержания Путина.
Примечательно, Южная Африка придерживается нейтралитета в рамках своей позиции по войне России против Украины. США, Евросоюз, крупнейшие торговые партнеры и некоторые большие банки страны осуждают за это Преторию.
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Его подозревают в совершении преступлений, связанных с депортацией детей из Украины в Россию.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал, что Путин теперь субъект с официальным статусом подозреваемого в совершении международного преступления. Арестовать Путина могут в 123 странах, где ратифицирован Римский статут.
Российский адвокат Николай Полозов считает, что решение Международного уголовного суда в Гааге не является обязательным для национальных юрисдикций.
В частности, он привел пример президента Судана Омара аль-Башира, у которого тоже был ордер на арест, но его в свое время в ЮАР не задержали. Поэтому Путина могут не задержать, в том числе, и в Таджикистане, где приняли Римский статут.
Реакция России на ордер для Путина:
- Медведев сравнил с туалетной бумагой международный ордер на арест Путина
- В РФ закатили истерику из-за заявления ФРГ о готовности арестовать Путина и пригрозили танками
- У Путина взбесились: грозят ракетным ударом по Гааге за выдачу ордера на его арест