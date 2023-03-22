Будет ли Путин арестован в Таджикистане: адвокат объяснил ситуацию

Поедет ли теперь директор страны-агрессора РФ Владимир Путин в Таджикистан – большой вопрос, считает российский адвокат и правозащитник Николай Полозов.

Арестовывать Путина или нет каждое государство может решать самостоятельно - Полозов / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Решение Международного уголовного суда в Гааге не является обязательным для его реализации в рамках национальных юрисдикций. Римский статут ратифицирован в Таджикистане, однако не факт, что глава страны-оккупанта РФ Владимир Путин туда поедет. Как показал опыт президента Судан Омара аль-Башира, которого не арестовали в ЮАР, показывает, Путина могут и не задерживать в Таджикистане. Все будет зависеть от решения местных властей. Об этом заявил российский адвокат, правозащитник Николай Полозов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Путина, вероятно, могли бы арестовать в Таджикистане. Но вот поедет ли он туда, и хватит ли политической воли у Душанбе пойти на реализацию такого сценария – неизвестно.

"Что касается стран ОДКБ и СНГ, то, насколько мне известно, Римский статут ратифицирован в Таджикистане. Поедет ли туда Путин (а в прошлом году он туда ездил) – это большой вопрос. Еще один вопрос – даже если он поедет, то хватит ли политической воли у руководства этих стран произвести арест и задержание", - отметил Полозов.

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По его словам, случай с президентом Судан Омаром аль-Баширом, которого не арестовали во время визита в ЮАР, показал, что арест подозреваемого МУС в преступлении в стране, где принят Римский статут, вовсе не обязателен.

"Один из подозреваемых в совершении военных преступлений, по-моему тот же президент Судана, когда приехал в ЮАР, несмотря на то, что был под ордером, не был там арестован. Власти его отпустили, тем самым создав определенный прецедент", - напомнил Полозов.

Также правозащитник добавил, что решение относительно того, выполнять или нет решение МУС, может выполняться государством исходя из своих рисков.

"Поэтому говорить о том, что решение МУС обязательно для национальных юрисдикций, нельзя. То есть в конечном счете окончательное решение о том, производить задержание или нет, принимает власть конкретной юрисдикции, с учетом политических, экономических и других рисков", - подчеркнул Николай Полозов.

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Вторая Палата досудебного производства Международного уголовного суда в Гааге выдала ордер на арест президента страны-агрессора России Владимира Путина. Главу Кремля подозревают в совершении преступлений, связанных с незаконной депортацией детей из Украины в РФ.

Генеральный прокурор Андрей Костин сказал, что у Путина теперь есть официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления. Путина могут арестовать за пределами России в 123 государствах, где принят Римский статут.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сказал, что Путин будет предполагаемым преступником до конца своей жизни. По мнению Хана, Путин вряд ли действительно будет осужден.

Смотрите полную версию интервью Николая Полозова Главреду

Реакция мира на ордер для Путина: