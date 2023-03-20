Путину светит пожизненный ордер на арест: в Гааге сделали громкое заявление

Владимир Путин останется предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом, пояснил Карим Хан.

Карим Хан высказался насчет ордера на арест Владимира Путина / Скриншот

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину и уполномоченному по делам детей Марии Львовой-Беловой грозит ордер на арест до конца их жизни.

Такое заявление сделал прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в интервью BBC Radio 4, комментируя выдачу МУС ордера на арест за похищение украинских детей.

"Он останется предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или не будет передан суду и не будет оправдан. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни", — сказал Хан.

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Ордер на арест Путина

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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