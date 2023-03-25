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Страны НАТО готовы нанести ответный ядерный удар и расколошматить всю путинскую богадельню - Сотник

25 марта 2023, 22:47
Как только Путин увидит, что он проигрывает, он может использовать ядерное оружие, считает писатель.
Александр Сотник, Владимир Путин
Путин может задействовать ядерное оружие, считает Александр Сотник / скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин может решиться применить ядерное оружие когда ВСУ подойдут к Крыму, убежден главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

Во время чата на Главреде он отметил, что "Украину не сдадут и не дадут ей проиграть".

"Но, как только Путин увидит, что он проигрывает, он может использовать ядерное оружие. Он живёт в парадигме "ядерная держава не может проиграть". Он не верит в проигрыш, потому что, если что, у него есть козырный туз. Летают у него ракеты с ядерными боеголовками или не летают, не знаю, у меня нет об этом никаких сведений. Но я исхожу из самого плохого", - отметил Сотник.

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Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Он также отметил, что Путин нашпиговал ядерными ракетами советские шахты в Крыму.

"То есть на полуострове закопана ядерная карта Путина, и если ВСУ начнут стучаться в Крым, он может её использовать. Поэтому, естественно, страны НАТО готовятся нанести ответный удар и расколошматить всю эту путинскую богадельню, если ядерный сценарий будет реализовываться Путиным", - подытожил Сотник.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ядерное оружие Владимир Путин
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